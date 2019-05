Thomas Nuber läuft zum deutschen Meistertitel

Deutscher Meistertitel für Thomas Nuber von der SG Niederwangen: Am vergangenen Sonntag holte er sich den Sieg in Heilbronn bei der deutschen Meisterschaft über die Triathlonmitteldistanz mit 1,9 Kilometern Schwimmen, 84 Kilometern Radfahren und einem abschließenden Halbmarathon. Unter den fast 1500 Teilnehmern war neben Nuber auch Tobias Zeiger von der SG Niederwangen am Start.

Thomas Nuber kam mit einer Schwimmzeit von 28:42 Minuten aus dem knapp 16 Grad kalten Neckar. Damit war der Allgäuer nicht ganz zufrieden. Beim anschließenden Radfahren über eine sehr hügelige Radschleife mit 84 Kilometern konnte Nuber jedoch Plätze gutmachen und in den Top 20 liegend zum Laufen wechseln. Beim abschließenden Halbmarathon lief Nuber eine starke Zeit von 1:19 Stunden, belegte den zehnten Platz in der Gesamtwertung aller Amateure und wurde in seiner Altersklasse neuer deutscher Meister.

Tobias Zeiger hatte ebenfalls mit den kalten Temperaturen beim Schwimmen zu kämpfen und war froh, endlich auf dem Rad zu sitzen. Er fand hier super in seinen Rhythmus und machte Plätze gut. Den abschließenden Halbmarathon lief er konstant gut durch und kam bei mittlerweile ungewohnt warmen Temperaturen sehr zufrieden auf dem Marktplatz in Heilbronn ins Ziel.

Für beide Athleten war dieser Wettkampf eine Vorbereitung auf die Langdistanz in Roth Anfang Juli.