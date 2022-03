Thomas Nuber gewinnt den Lauf in Ottobeuren

In Ottobeuren ist der 10. Halbmarathon gewesen. Thomas Nuber von der SG Niederwangen entschied sich für die Zehn-Kilometer-Distanz – und gewann dieses Rennen. Beim Frühlingslauf in Sonthofen wurde Stephanie Wunderle von der SGN Zweite, vier Allgäuer kamen unter die besten Zehn.

Thomas Nuber lief in Ottobeuren von Anfang an in der Spitzengruppe mit und hielt laut Mitteilung bis Kilometer sechs konstant sein Tempo. Nachdem es in ein welliges Waldstück ging, wurde das Rennen ein wenig langsamer, ehe es ab Kilometer neun wieder flacher wurde. Hier forcierte der Niederwangener nochmals das Tempo und setzte sich ein gutes Stück von seinen Konkurrenten ab. In der Tagesbestzeit von 34:20 Minuten kam Nuber im Ottobeurener Stadion an und hatte 34 Sekunden Vorsprung auf den Zweitplatzierten Edwin Singer vom TV Kempten.

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause fand zum Frühlingsbeginn am 20. März der 7. Sonthofener Frühlingslauf statt. Strahlender Sonnenschein begleitete die 170 Sportlerinnen und Sportler auf der zehn Kilometer langen und flachen Strecke entlang der Iller. Der Lauf war laut SGN für einen Großteil der Teilnehmer der Saisonauftakt, nachdem zwei Jahre lang viele Wettkämpfe nur virtuell stattgefunden hatten.

Bei den Frauen ließ Stephanie Wunderle nichts von ihrer Babypause erkennen und erreichte unter den 63 Teilnehmerinnen in einer Zeit von 39:49 Minuten Platz zwei in der Gesamtwertung und Platz eins in ihrer Altersklasse. In der Männerklasse starteten vier Sportler der SG Niederwangen und zeigten eine sehr geschlossene Mannschaftsleistung. Lorenz Zimmerer war in 33:07 Minuten als Vierter der Gesamtwertung der beste SGN-Starter. Thomas Nuber, kam nach seinem Sieg in Ottobeuren in Sonthofen in 33:16 Minuten direkt hinter Zimmerer als Fünfter ins Ziel. Patrick Nuber erreichte in 34:31 Minuten Platz acht vor Christof Briegel (35:01). Bei der Zeitnahme schien laut Mitteilung der Niederwangener allerdings etwas schiefgegangen zu sein, da alle Läufer knapp 30 Sekunden mehr auf ihren jeweiligen Uhren stehen hatten.

Mit dem Leiblachtallauf in Hergensweiler am Wochenende und dem Kemptener Laufsporttag eine Woche später stehen bereits die nächsten Wettkämpfe für die SGN-Läufer im Kalender.