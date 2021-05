Thomas Linder präsentiert neue Songs

Auch im Mai gibt es neue Folgen der digitalen Reihe „Kultur am Freitag“ der Stadt Wangen. Am Freitag, 7. Mai, tritt der Liedermacher und Sänger Thomas Linder auf. Der Künstler nimmt dieses Jahr seine fünfte Solo-CD auf und präsentiert in dem kleinen Konzert einen Vorgeschmack darauf.

Er begleitet sich selber mit der Gitarre und der Mundharmonika. Seine Lieder schreibt Linder im Westallgäuer Dialekt; sie sind geprägt von seinem Umfeld, mal direkt oder hintersinnig, manchmal skurril, manchmal zum Lachen, aber immer ohne erhobenen Zeigefinger. Der Beitrag aus der Häge-Schmiede ist am Freitag, 7. Mai, ab 19 Uhr auf www.wangen.de/kultur und dem städtischen YouTube-Kanal „Wangen im Allgäu“ zu sehen.

Um kulturinteressierten Bürgern die Wartezeit auf analoge Kulturveranstaltungen zu verkürzen und lokale Künstler und Musikerinnen zu unterstützen, hat das Amt für Kultur und Sport Wangen eine zweite Staffel der digitalen Reihe „Kultur am Freitag“ organisiert. Gedreht und produziert wurden die Videos von Steffen Oesterle. Das Projekt wird unterstützt von der Bürgerstiftung Wangen.

Alle bisherigen Folgen von „Kultur am Freitag“ gibt es auf YouTube zum Nachhören.