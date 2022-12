Theatergruppe Primisweiler will ins Moulin Rouge

In Primisweiler heißt es wieder „Vorhang auf und Bühne frei“: Die Schauspielerinnen und Schauspieler um Spielleiterin Gabi Wanninger sind mitten in der Probenphase für das Stück „Moulin Rouge, wir kommen!“. In dem Schwank in drei Akten von Sepp Silberberger geht es um eine Bäuerin, die ihren Schwager Hugo unter die Haube bringen will. Das Heiratsinserat ist geschrieben und die erste Post auch schon im Hause. Daraufhin entscheidet sich Hugo, klein beizugeben. Aber vorher gibt es noch eine Junggesellenreise nach Paris. Was da passiert ist, welche Hindernisse bezwungen werden mussten und wie sich die vier Kegelbrüder im Moulin Rouge durchgeschlagen haben, wird nach deren Rückkehr mit breiter Brust und aufgeblasen zuhause erzählt (Foto: Theatergruppe Primisweiler). Es gibt sechs Aufführungen: am 26., 28. und 30. Dezember sowie am 5. und 7. Januar, Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Am 6. Januar findet um 14 Uhr die Seniorenvorstellung statt. Kartenreservierung bei Familie Schirmer, Telefon 0175/9675863, Montag bis Freitag, 18 bis 20 Uhr.