Theatergruppe Primisweiler spielt „Moulin Rouge, wir kommen“

„Moulin Rouge, wir kommen!“ wird noch am Freitag., 30. Dezember, Donnerstag, 5. Januar 2023 und Samstag, 7. Januar 2023, jeweils um 20 Uhr gespielt. Eine Seniorenvorstellung ist für Freitag, 6. Januar 2023, 14 Uhr, vorgesehen. Der Kartenvorverkauf liegt in der Hand der Familie Schirmer (Telefon 0175-9675863 von Montag bis Freitag in der Zeit zwischen 18 und 20 Uhr). (vs)