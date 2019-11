Theatergruppe Primisweiler spendet 1000 Euro an Kindergarten St. Raphael

Die Theatergruppe Primisweiler hat 1000 Euro an den Kindergarten St. Raphael in Primisweiler gespendet. Die Einnahmen stammen aus den Aufführungen des Stücks „So an Durananand“ aus der vergangenen Theaterspielzeit. Das Geld wird für ein neues Tierhaus im Zuge des Neubaus des Kindergartens in Primisweiler verwendet. Kindergartenleiterin Ulrike Heiling sowie Ina, Hannah, Roman und Selena nahmen den symbolischen Scheck von Simone Frehner und Anette Bullinger von der Theatergruppe entgegen. Die Proben für die neue Theaterspielzeit sind bereits in vollem Gange. Im Internet unter www.theatergruppe-primisweiler.de gibt es Infos und Termine. Foto: Theatergruppe Primisweiler