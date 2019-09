Theater-Saisoneröffnungsabend stimmt auf die nächste Spielzeit ein

Das Kulturamt und die Kulturgemeinde Wangen im Allgäu laden alle Interessierten zum traditionellen Theater-Saisoneröffnungsabend am Freitag, 27. September, um 20 Uhr in das Café im Weberzunfthaus ein. Wie gewohnt erwartet die Besucher ein buntes Programm mit Live-Musik und verschiedenen Beiträgen rund um das Theater, teilte die Stadt Wangen mit. Der Eintritt ist frei.

Der kubanische Musiker Alfonso Napoles tritt zusammen mit einem Perkussionisten auf. Zudem erzählen Vertreter der eingeladenen Bühnen interessante und unterhaltsame Hintergrundinformationen zu den sechs bevorstehenden Aufführungen in der kommenden Saison.

Als erstes ist am 11. Oktober das Landestheater Tübingen mit „Transit“ zu Gast, einem Schauspiel nach dem gleichnamigen Roman von Anna Seghers. Es folgen Gastspiele der Badischen Landesbühne Bruchsal („Das Schmuckstück“ am 16. November 2019), des Theaters auf Tour („Das Sams feiert Weihnachten“ am 7. Dezember 2019), des Landestheaters Tübingen („Faust I“ am 24. Januar 2020), des Landestheaters Schwaben Memmingen („Ewig Jung“ am 2. Februar 2020), von Johannes Kirchberg (Erich Kästner – Ein Mann gibt Auskunft“ am 20. März 2020) und des Theaters Lindenhof Melchingen („Honig im Kopf“ am 3. April 2020).