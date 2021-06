Theater Lindenhof gastiert mit „Chaim und Adolf“ in Wangen

Am Dienstag, 22. Juni und Mittwoch, 23. Juni ist im Jazzpoint in Beutelsau das Theater Lindenhof aus Melchingen mit dem unterhaltsamen Kammerspiel „Chaim und Adolf“ zu Gast. Das Stück sollte ursprünglich im November 2020 aufgeführt werden. Beginn ist um 19.30 Uhr, Einlass eine Stunde vorher.

Chaim Eisenberg, Israeli mit deutschen Wurzeln, kommt zum wiederholten Male zum Wandern ins Schwabenland. In dasselbe Dorf, in denselben Gasthof. Doch eines fehlt ihm in der Idylle: Ein adäquater Schachpartner. Laut Gastwirt Martin kommt dafür nur einer in Frage: der Bauer Adolf. Obwohl der Name bei Chaim Skepsis auslöst, lässt er sich auf die Schachpartie ein und Adolf entpuppt sich als kluger und schlagfertiger Partner mit Witz und Humor. Mit dem gemeinsamen Spiel, welches von Gastwirt Martin aufmerksam verfolgt wird, beginnt gleichzeitig eine Spurensuche in die Vergangenheit. Verbindet die beiden etwa mehr als die Liebe für Springer, Bauer und König?

Mit leichter, spielerischer Hand wird eine einzigartige Liebesgeschichte aus den Wirren des Zweiten Weltkriegs erzählt, die bis heute wirkt und in welche die beiden Schachspieler durch ihre Vorfahren verwoben sind. Das witzige, spannungsreiche und versöhnliche Stück von Stefan Vögel wurde am Theater Lindenhof 2018 uraufgeführt.

Die Plätze werden dem Publikum vor Ort zugewiesen. Individuelle Platzwünsche können nicht berücksichtigt werden. Abendkasse und Bar sind ab 18.30 Uhr geöffnet. Das Stück dauert circa 90 Minuten ohne Pause.

Es gelten die aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln. Zutritt zu den Aufführungen haben nur Personen mit einem Impf- oder Genesenen-Nachweis oder einem tagesaktuellen negativen Schnelltest. Tickets für beide Theaterabende können beim Gästeamt Wangen oder über www.reservix.de gekauft werden. Bereits erworbene Karten behalten ihre Gültigkeit.