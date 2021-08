The Kiss‘n‘Kills spielen in Kißlegg

The Kiss’n’Kills spielen am Freitag, 6. August um 20 Uhr auf der Seebühne im Strandbad Kißlegg. Die Ravensburger spielen laut Pressemitteilung des Veranstalters einen eigenständigen und elektrisierenden Rock’n’Roll. „Auf den Punkt gebrachte, explosive Spielfreude gepaart mit durchdachtem Songwriting und eingängigen Melodien lassen jedes Rock‘n‘Roller-Herz höherschlagen“, so die Mitteilung weiter. Was The Kiss‘n‘Kills dabei von anderen Bands des Genres unterscheidet, sei, dass sie die klassische Rock-Besetzung durch einen Bläsersatz (Posaune, Trompete, Saxophon) erweitert haben, was ihrem Sound einen unverwechselbaren Charakter verleihe, indem es je nach Song zusätzlich für Farbe, Druck und Atmosphäre sorge.

Und wer bei Blasinstrumenten intuitiv an Ska oder Reggae denkt, der liegt gar nicht mal so falsch, denn die Grenze zwischen groovenden Offbeats und treibenden Punkrock-Riffs ist bei The Kiss‘n‘Kills durchaus fließend.

Der Eintritt ist frei, Spenden jedoch willkommen. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung nicht statt.