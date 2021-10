TG Wangen/Eisenharz will ersten Sieg

Am kommenden Samstag treten die Turner der TG Wangen/Eisenharz die lange Fahrt zum Auswärtswettkampf nach Bühl bei Karlsruhe an. Nach den beiden Wettkämpfen gegen Aufstiegsaspiranten, wird am Sonntag ein Gegner auf Augenhöhe erwartet.

Ähnlich wie die Turngemeinschaft war auch der TV Bühl mit zwei Niederlagen gegen Ludwigsburg und Heckengäu in die Saison gestartet. Nach einer weiteren Niederlage gegen Backnang holten sich die Bühler in einem wahren Turnkrimi gegen Grötzingen/Karlsruhe den ersten Sieg und verschafften sich dadurch erst einmal etwas Luft im Tabellenkeller. Im Kader des TV Bühl stehen in dieser Saison drei ausländische Gastturner aus Norwegen, England und der Schweiz. Gespannt darf man sein, welcher davon am Sonntag im Kader stehen wird. Die Ergebnisse der bisherigen Wettkämpfe, in denen alle drei bereits zum Einsatz gekommen sind, haben gezeigt, dass die drei unterschiedlich stark einzuschätzen sind. Somit dürfte die Besetzung der Ausländerposition beim Gegner mitentscheidend für den Wettkampfverlauf sein.

Nach zwei erwarteten Niederlagen zum Auftakt möchte die TG Wangen/Eisenharz möglichst am Sonntag den ersten Sieg der Saison einfahren. Dazu gilt es, die positiven Ansätze vom letzten Wochenende zu bestätigen und die Fehlerquote weiter zu verringern. Durchaus möglich, dass deswegen am Sonntag bei einzelnen Übungen die Schwierigkeiten reduziert wird, um so das Risiko für Patzer zu verringern. Intensive Gedanken wurden innerhalb des Teams auch hinsichtlich der möglichen Taktik gemacht. Ziel für Sonntag ist, durch geschicktes Taktieren den Vorteil des ausländischen Gastturners im Ergebnis möglichst gering zu halten. Die bisherigen Ergebnisse lassen auf jeden Fall einen spannenden Wettkampf ohne klaren Favoriten erwarten. Verzichten muss das Team auf Finn Ruchti, der wegen anderer Termine nicht mit nach Bühl kommt. Dafür könnte Kapitän Stefan Merath als Alternative an den Ringen zurück im Kader stehen. Er hatte letzte Woche mit Schulterproblemen auf den Wettkampf verzichtet, konnte diese Woche aber die Umfänge im Training deutlich erhöhen.