TG Wangen/Eisenharz verliert den Wettkampf zu Hause nach der Pause

Eine starke erste Hälfte hat den Oberligaturnern der TG Wangen/Eisenharz nicht gereicht, um im letzten Heimwettkampf die Ebnethalle in Wangen als Sieger zu verlassen. Der TV Schwäbisch Gmünd/Wetzgau entschied die zweite Hälfte für sich und gewann die Begegnung mit 40:26.

Einen Auftakt nach Maß erwischten die TG-Turner laut Mitteilung am Boden. Nach vier Duellen stand es 8:0. Jakob Hölz gestaltete den ersten Vergleich unentschieden. Im zweiten Duell legte Wetzgau erneut vor, Julian von Kirn konterte mit einer Spitzenübung und drei Scorepunkten. Moritz Mittmann mit einem weiteren Dreier und Stefan Merath mit zwei Punkten bauten die Führung für die Turngemeinschaft der MTG Wangen und dem TV Eisenharz aus.

Spannendes Duell am Pauschenpferd

Ein spannendes Duell sahen die zahlreichen Zuschauer am Pauschenpferd. Die Kampfrichter sahen die Übung von TG-Turner Nico Steinhauser einen Tick besser als die seines Wetzgauer Konkurrenten, was der TG einen weiteren Punkt einbrachte. Im zweiten Vergleich legte Jakob Teiber mit einer starken Kür vor, doch der Wetzgauer Dennis Röck konterte dank des höheren Ausgangswertes. Moritz Mittmann sorgte mit einer reduzierten Übung dafür, dass Philipp Steeb aus dem Bundesnachwuchskader nur drei Punkte für den TV holen konnte. Eine Galavorstellung von Pascal Schober brachte wiederum gleich fünf Punkte auf das Konto der Heimmannschaft zum 6:4-Endstand am Pauschenpferd.

Jakob Hölz und Jakob Teiber waren die Matchwinner der TG an den Ringen (7:3). Mit einer scheinbar komfortablen Führung von 21:7 ging Wangen/Eisenharz in die Pause. Die Allgäuer sahen wie der sichere Sieger aus – doch die zweite Hälfte gehörte den Gästen. Mit 0:12 am Sprung und 1:13 am Reck hatte Wangen/Eisenharz, wie in allen bisherigen Wettkämpfen, auch diesmal wiederum keinen Zugriff an diesen Geräten und verlor dort zum wiederholten Male den gesamten Wettkampf. Ursache hierfür sind laut Mitteilung die unzureichenden und fehlenden Trainingsmöglichkeiten für Turnen auf höherem Niveau in Wangen. „Wir haben keine Schnitzelgrube in Wangen, wo wir konkurrenzfähige und schwierigere Sprünge sowie Abgänge, vor allem am Reck, trainieren können“, sagt Trainer Robert Teiber.

Jakob Teiber war bei den Allgäuern der Topscorer. Doch auch die Taktikbemühungen von Lukas Mader konnten den 40:26-Sieg des TV Schwäbisch Gmünd/Wetzgau nicht mehr verhindern. Mit den freiwilligen Eintrittsspenden wurde erneut die humanitäre Ukraine-Hilfe unterstützt. Für die TG Wangen/Eisenharz steht nun noch der Wettkampf beim Tabellenführer KTT Heilbronn und das Oberligafinale in Wernau an.