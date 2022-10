TG Wangen/Eisenharz ärgert den Favoriten

Die Rollen waren klar verteilt: die TG Hanauerland, die in den letzten drei Jahren in der zweiten Bundesliga geturnt hatte, war als hoher Favorit in den Wettkampf gegangen. Doch kampflos wollten die Turner der TG Wangen/Eisenharz den Gästen die Punkte nicht überlassen. Am Ende siegte der Favorit mit 33:19, Wangen/Eisenharz ärgerte den Favoriten zumindest in der ersten Wettkampfhälfte und zeigte eine sehr starke Vorstellung, auf die im weiteren Saisonverlauf aufgebaut werden kann.

Hoch konzentriert starteten beide Teams am Boden. Da die Turner der TG Wangen/Eisenharz fehlerlose Übungen präsentierten und zudem die Überlegungen des Taktikteams aufgingen, ging die Gerätewertung mit 9:5 überraschend deutlich an die Heimmannschaft. Nachdem am Seitpferd in den ersten drei Duellen je drei Scorepunkte geholt hatte, blieb es zunächst bei der Vier-Punkteführung der Allgäuer. Im letzten Duell – dem wohl spektakulärsten des Tages - legte Pferdspezialist Moritz Mittmann gegen den englischen Gastturner Sam Mostowfi eine fast perfekte Übung vor und brachte das Publikum zum Toben. Mostowfi konterte und kam ebenfalls ohne Absteiger durch seine Übung, doch es reichte nicht um Scorepunkte zu sammeln. Sowohl das Duell als auch die Gerätewertung am Seitpferd endeten unentschieden. Auch an den Ringen begegneten sich beide Teams zunächst auf Augenhöhe. Nico Steinhauser und Felix Kimmerle holten mit fehlerfreien Übungen jeweils ein Unentschieden in ihren Duellen, erst Mostowfi und Sechskämpfer Meik Layer sorgten mit je vier Scorepunkten für den Gerätesieg der Gäste, die beim Stand von 16:12 als Führende in die Pause gingen. Der TG Hanauerland war anzumerken, dass sie im Vorfeld nicht mit einem so spannenden Wettkampfverlauf gerechnet hatten. Die aufkommende Nervosität war im Einturnen zu spüren.

Am Sprung musste die TG Wangen/Eisenharz fast schon wie gewohnt erst einmal Punkte lassen. Mit 3:10 hielt sich der Rückstand an diesem Gerät allerdings noch im Rahmen. Noch war alles möglich. Am Barren, traditionell einem der stärksten Geräte der Turner aus Wangen und Eisenharz sollte die Aufholjagd beginnen. Leider schlichen sich hier die ersten Wackler bei den bis dahin souveränen Allgäuern ein. Aus dem erhofften Gerätesieg wurde leider nichts, die Gäste fügten ihrem Punktekonto vier weitere Scorepunkte hinzu. So ging es beim Stand von 15:30 ans Reck. Um die letzte kleine Chance auf eine Überraschung zu wahren, gingen die Turner der TG Wangen/Eisenharz volles Risiko. Leider musste sich Elias Ruf, der zum ersten Mal den gestreckten Doppelsalto in einem Wettkampf als Abgang präsentierte, mit den Händen auf dem Boden abstützen, wodurch er die möglichen Scorepunkte seinem Konkurrenten überlassen musste. Auch wenn in der Folge Finn Ruchti und Hannes Müller noch einmal für ihr Team punkten konnten, war der Wettkampf bereits vor dem letzten Duell zu Gunsten der Hanauerländer entschieden. Sam Mostowfi präsentierte als letzter Turner des Tages eine spektakuläre Übung und holte seine Scorepunkte 17:20, wodurch er sich wenig überraschend zum Top-Scorer des Tages kürte.

Nach der starken Vorstellung und einem freien Wettkampfwochenende geht es für die TG Wangen/Eisennarz am 22. Oktober in der Ebnethalle gegen den TV Bühl das nächste Mal um Punkte.