TG-Turnern gelingt der beste Saisonstart seit fünf Jahren

Die TG Wangen/Eisenharz hat zum Saisonauftakt in der 3. Kunstturn-Bundesliga einen wichtigen Sieg gegen den TSV Unterföhring eingefahren. In einem bis zum letzten Turner spannenden Wettkampf behielten die Allgäuer die Nerven und siegten mit 40:37.

Eigentlich hatten sich die Turner aus Wangen und Eisenharz nicht viel ausgerechnet gegen den TSV Unterföhring. Im Hinterkopf war immer noch die deutliche Niederlage im Vorjahr (9:66). Als kurz vor dem Einturnen aber klar war, dass die Gäste ohne ihren verletzten englischen Gastturner nach Wangen angereist waren, keimte leichte Hoffnung auf. Am Boden, einem der stärksten Geräte der Unterföhringer, profitierten die Gäste von drei Stürzen der TG Wangen/Eisenharz. Lediglich Routinier Simon Strobel, der erstmals in einem Wettkampf einen Doppelsalto rückwärts zeigte, kam fehlerfrei durch seine Übung und punktete für sein Team. Mit einem 4:11-Rückstand ging es ans Pauschenpferd.

Die TG blieb trotz des Rückstands ruhig, wusste sie doch um ihre Vorteile am Zittergerät. Debütant Pascal Schober, Elias Ruf und Moritz Mittmann kamen fehlerfrei durch ihre Übungen und sicherten sich mit elf Scorepunkten die Führung für ihre Mannschaft. Felix Kimmerle legte noch einen drauf und erhielt für seine Übung die höchste Wertung der Allgäuer. Allerdings hatte er Pech, da er gegen den überragenden Valentin Zapf antreten musste. Der 17-jährige Unterföhringer, aktuell in seiner Altersklasse deutscher Meister im Mehrkampf, brachte sein Team bis auf einen Punkt heran.

Knappe Führung zur Pause

An den Ringen ging die Taktik der TG zunächst auf. Elias Ruf (drei Punkte) und Stefan Merath (vier Punkte) bauten die Führung aus, während Manuel Drechsel (gegen Zapf) vier Punkte abgeben musste. Durch einen Sturz beim Abgang musste Felix Kimmerle einen weiteren Punkt abgeben, sodass es mit einer knappen Führung von 22:19 in die Einturnpause ging. Aus Wangener Sicht wäre im letzten Duell durchaus mehr drin gewesen.

Am Sprung konterten die Gäste aus Unterföhring und gingen mit vier Kasamatsu-Sprüngen wieder in Führung. Die Allgäuer zeigten ihrerseits zwar gute Sprünge, konnten aber mit den Schwierigkeiten der Gäste an deren Paradegerät nicht mithalten.

Doch auch durch den erneuten Rückschlag ließen sich die TG-Turner nicht aus der Ruhe bringen und präsentierten eine ganz starke Mannschaftsleistung am Barren. Die ersten drei Duelle entschieden Elias Ruf, Felix Kimmerle und Manuel Drechsel für sich, ehe wiederum Valentin Zapf im Duell mit Hannes Müller für den Ausgleich sorgte. So ging es beim Stand von 32:32 ans letzte Gerät – das Reck. Hallensprecher Andreas Schneider brachte es treffend auf den Punkt: „Damit geht der Wettkampf am Reck eigentlich wieder von vorne los.“

Die Taktik geht auf

Das Allgäuer Taktikteam entschied, auf einfachere und dafür sichere Übungen am Königsgerät zu setzen. Und diese Taktik schien aufzugehen. Felix Kimmerle und Simon Strobel konterten die Vorlagen der Gäste in den ersten beiden Duellen und holten dank der besseren Ausführung jeweils drei Punkte für Wangen/Eisenharz. Auf die Übung von Hannes Müller setzten die Unterföhringer ihren Topturner, der mit fünf Scorepunkten verkürzen konnte.

Beim Stand von 38:37 für Wangen/Eisenharz musste die Entscheidung im letzten Duell fallen. Nachdem Elias Ruf seine Übung mit neuem Angang und mit allen Höchstschwierigkeiten sicher zur Landung brachte, warteten Turner und Zuschauer gespannt auf das Ergebnis des letzten Duells. Als ein Scorepunkt für Unterföhring auf der Anzeigetafel erschien, waren die Anhänger der TG zunächst fassungslos. Auf Rückfrage beim Kampfgericht stellte sich allerdings heraus, dass die Wertung des letzten Unterföhringers noch korrigiert werden musste – letztlich gewann Elias Ruf zwei Punkte und führte seine Mannschaft damit zum 40:37-Sieg.

Danach kannte die Freude in der Ebnethalle keine Grenzen mehr. Zum ersten Mal seit 2014 sind die Turner der TG Wangen/Eisenharz wieder mit einem Sieg in die Saison gestartet.