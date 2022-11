TG-Turnerinnen steigen in Bezirksliga auf

Den Turnerinnen der TG Wangen/Eisenharz ist am vergangenen Samstag etwas Historisches gelungen: Als erstes TG-Frauenteam überhaupt sicherten sie sich in einem nervenaufreibenden Relegationswettkampf den Aufstieg in die Bezirksliga.

Nach der unerwartet starken Leistung beim letzten Heimwettkampf war es den Liga-Damen nur knapp gelungen, sich den Relegationsplatz um den Aufstieg in die Bezirksliga zu ergattern. Mit nicht allzu hohen Erwartungen reisten die Sportlerinnen am Samstag zum Wettkampf nach Dornstetten in den Schwarzwald. Vorab war klar, dass sechs von acht teilnehmenden Mannschaften nächste Saison in der Bezirksliga turnen würden. Dieses Ziel war zu erreichen, aber nur durch einen fehlerfreien Wettkampf. Überhaupt teilnehmen zu dürfen war für das Team um Trainerin Hanna Stadelmann bereits ein Grund zur Freude.

Als erstes Gerät stand der Boden an. Pro Gerät gehen vier von fünf Wertungen in die Gesamtberechnung ein, die Mannschaft zeigte keinen einzigen Patzer und präsentierte sogar fünf fehlerfreie Übungen. Danach ging es an den Sprungtisch, das Paradegerät der Mannschaft. Mit der zweithöchsten Mannschaftspunktzahl an diesem Gerät konnten sich die Damen zwischenzeitlich auf Rang zwei in der Konkurrenz nach vorne schieben. Es war ein gutes Punkte-Polster vorhanden, um das schwächste Gerät, den Stufenbarren, ohne allzu großen Druck angehen zu können. Bei diesem Wettkampf musste das Team erstmals nach internationalen Wertungsvorschriften turnen.

Im Gegensatz zu den anderen Geräten, an denen die Übungen weitestgehend gleich blieben, war man gezwungen, die Stufenbarrenübungen in der einen Woche Vorbereitungszeit komplett umzustellen. Im Wettkampf zeigte sich, dass die TG-Turnerinnen noch nicht alle Elemente exakt so zeigen konnten, wie von den Kampfgerichten gefordert, was zu starken Punktabzügen führte. Das Team verlor dabei ganze acht Punkte, ein Rückstand, der nicht mehr aufzuholen schien. Mit hängenden Köpfen ging es zuletzt an den Schwebebalken. Man entschied sich schon vorab, die ganz schwierigen Elemente aus den Übungen herauszunehmen, um einfacher, dafür aber sicher turnen zu können. Und dieser Plan ging auf: Vier von fünf Damen turnten ohne Absteiger. Zur Siegerehrung trat man ohne große Erwartungen an, man hatte nicht mehr an einen Aufstieg geglaubt. Umso größer war am Ende die Überraschung über Platz vier.