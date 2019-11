TG-Turner unterliegen zum Abschluss

Eine bittere Niederlage hat die TG Wangen/Eisenharz beim Auswärtswettkampf gegen den USC München einstecken müssen. Trotz der bisher besten Saisonleistung der Allgäuer lautete das Ergebnis in der 3. Kunstturn-Bundesliga 42:28 zu Gunsten der Turner aus der bayerischen Landeshauptstadt.

Beim Blick auf die Tribüne fühlte sich der Wettkampf in Unterhaching fast wie ein Heimwettkampf an – fast genauso viele Allgäuer wie Münchener Fans hatten sich dort eingefunden. Dies war eigentlich ein gutes Omen für die Turngemeinschaft Wangen/Eisenharz, die in den vergangenen Jahren auswärts oft schwächere Leistungen gezeigt hatte. Furios legten die Turner am Boden los und nutzten kleinere Schwächen der Münchener in den ersten beiden Duellen zu einer 8:0-Führung. Herausragend war die Leistung von Finn Ruchti, der alle Höchstschwierigkeiten perfekt in den Stand turnte und seine mit Abstand beste Übung in einem Ligawettkampf zeigte. Die nächsten beiden Duelle gingen an den USC, der auf 7:8 verkürzte.

Gäste hadern mit Wertungen

Euphorisiert durch den unerwarteten Gerätesieg gingen die TG-Turner ans Seitpferd. Ohne größere Patzer kamen alle Allgäuer durch ihre Übungen. Die Wangener haderten aber mit den Kampfrichtern, die ihnen mehr Punkte abzogen als der Heimmannschaft. Mit 9:5 ging das Pferd an den USC, der damit die Führung übernahm. Auch an den Ringen wurde den Münchenern aus Sicht der TG für leichtere Übungen viel weniger abgezogen, sodass sie auch dieses Gerät mit 9:4 gewannen. Dass München die Ringe gewinnt, damit hatte die TG gerechnet, doch die Deutlichkeit spiegelte nicht die Wertigkeiten der Übungen wider.

Damit ging es mit einem Rückstand von acht Punkten in die Pause. Am Sprung – dem schwächsten Gerät der TG –, wollte Wangen den Rückstand möglichst gering halten. München gewann zwar drei Duelle und baute die Führung um sechs Punkte aus. Der Unterschied war aber kleiner als erwartet: Denn die Münchener präsentierten vier hochwertige Sprünge mit Schrauben, während bei den Allgäuern nur Manuel Drechsel eine Längsachsendrehung zeigte.

Nachdem die ersten beiden Duelle am Barren mit je einem Punkt für München gewertet wurden, war klar, dass die Aufholjagd bei diesem Kampfgericht nicht mehr erfolgreich sein würde. Aus Sicht aller Turner (hier waren sich USC und TG einig) und auch des Publikums hätten die Punkte in beiden Duellen eigentlich an Wangen gehen müssen. Nachdem Stephan Trattnig, der USC-Topscorer, das dritte Duell gewonnen hatte, entschied Manuel Drechsel immerhin das letzte Barrenduell noch zu seinen Gunsten. Dennoch war der Wettkampf damit bereits vor dem Reck entschieden. Am Königsgerät zeigten die Allgäuer noch einmal eine souveräne Leistung und sicherten sich mit drei gewonnenen Duellen die letzte Gerätewertung des Tages.

Beim Blick auf die Anzeigetafel konnte niemand richtig glauben, dass der Wettkampf so deutlich verloren wurde. „Turner und Zuschauer hatten zwei gleichstarke Mannschaften gesehen, das Kampfgericht anscheinend aber nicht“, heißt es in einer TG-Mitteilung. Auch ein Blick in die Ergebnisse gab keinen direkten Aufschluss darüber, warum München so hoch gewonnen hatte: Wangen/Eisenharz zeigte in seinen Übungen die deutlich höheren Ausgangswerte (82,4 im Vergleich zu 76,4 Punkten) und hatte zudem nur einen Sturz zu verzeichnen, während beim Gegner drei Übungen mit einem Sturz unterbrochen wurden. Letztlich waren bei der TG alle froh, dass es bei diesem Duell nicht mehr um den Klassenerhalt ging. Wangen/Eisenharz rutschte auf Rang sieben ab, schaffte aber auch im siebten Jahr in Folge den Klassenerhalt.