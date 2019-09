TG-Turner sind klarer Außenseiter gegen den Tabellenführer

Der VfL Kirchheim gastiert am Samstag (18 Uhr) zum zweiten Heimwettkampf der TG Wangen/Eisenharz in der Drittligasaison in der Ebnethalle in Wangen. Die TG geht als klarer Außenseiter in den Wettkampf, die Siegesserie von zwei Siegen wird an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit reißen. Selbst ein Gerätepunkt wäre schon eine Überraschung – zu stark hat sich der Tabellenführer bisher gezeigt. Für die Allgäuer bietet sich die Möglichkeit, ohne Druck an die Geräte zu gehen und vielleicht das eine oder andere neue Teil unter Wettkampfbedingungen zu testen. Beide Mannschaften kennen sich seit vielen Jahren. Einen besonderen Kontakt zum Team vom Neckar hat TG-Turner Felix Kimmerle, der seit einem Jahr in Tübingen studiert und dort unter anderem mit Julian Hausch, dem Kirchheimer Top-Scorer der vergangenen Jahre, trainiert. Im Vorfeld hat Felix Kimmerle seinen Trainingskollegen interviewt.

Kannst du dich kurz vorstellen?

Julian Hausch: Ich turne für Kirchheim seit 2008, bin 23 Jahre alt. Bart wächst leider immer noch nicht. Ich bin amtierender Baden-Württembergischer Meister am Barren. Ich studiere Physik in Tübingen, weil Physik einfach Spaß macht .

An welchen Geräten dürfen wir uns denn auf dich freuen?

Am Pauschenpferd, an den Ringen, am Barren und am Reck.

Hast du auch ein Lieblingsgerät?

Schwierig, mich auf eins zu reduzieren, ich mache eigentlich alles gern. Wenn ich mich entscheiden müsste, dann Barren.

Was ist euer Saisonziel?

Ganz klar, Aufstieg als Tabellenerster!

Du hast vor ein paar Wochen an den Deutschen Meisterschaften teilgenommen und gegen Leute wie Marcel Nguyen geturnt, wie lief das so für dich?

Das war definitiv etwas, was ich noch nie hatte. Es war für mich cool mitzuturnen, tut aber auch weh, wenn man egal wo man hinschaut nur Leute sieht, die besser turnen als man selbst.

Was machst du außer Turnen?

Ich spiele sehr gern Beachvolleyball, leider komme ich nur selten zum Radfahren, was ich auch sehr gerne mache. Und im Winter natürlich Skifahren.

Wie fühlt es sich für dich jetzt an, gegen einen Tübinger Mannschaftskollegen zu turnen?

Ich finde es ziemlich cool. Man hat zu den Gegnern einen anderen Draht und es ist nicht nur irgendeine andere Mannschaft und dann tut es auch nicht so weh, mal ein Duell zu verlieren.

Hand aufs Herz, ohne falsche Scheu, wie geht der Wettkampf deiner Meinung nach aus?

Am Boden wart ihr Allgäuer recht stark, da könnte es knapp werden. Deswegen sag ich mal 10:2, wobei mir 12:0 natürlich lieber wäre.

Wie erklärst du deinen Kirchheimer Mannschaftskollegen, dass du nach dem Wettkampf gern für die TG Wangen-Eisenharz turnen möchtest?

Es war schon immer mein Traum für einen sympathischen Verein mit viel Potenzial zu turnen. (lacht)