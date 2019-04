TG-Turner sind chancenlos

Es ist die erwartete Machtdemonstration gewesen. Gegen die WKG KTT Heilbronn hatten die Turner der TG Wangen/Eisenharz beim 3:79 in der Oberliga keine Chance. Damit untermauerte Heilbronn seine Ambitionen auf die Meisterschaft. Die TG Wangen/Eisenharz rutschte dagegen durch den überraschenden Sieg von Wetzgau II gegen Staufen in der Tabelle auf Rang acht ab.

Dass es für die Turner aus Wangen und Eisenharz schwer werden würde, überhaupt Scoreduelle für sich zu entscheiden, war bereits vor dem Wettkampf klar. Der Meisterschaftsfavorit aus Heilbronn war mit dem kompletten Kader ins Allgäu gereist. Mit dabei waren auch sechs Turner, die im vergangenen Herbst noch in der 1. Bundesliga für Heilbronn an die Geräte gegangen waren. Nach dem Rückzug der Bundesligamannschaft sind die Turner nun in der Oberliga startberechtigt. Die TG Wangen/Eisenharz hatte vor dem Wettkampf als Ziel ausgegeben, das eine oder andere Duell für sich zu entscheiden und – wenn möglich – zweistellig zu punkten. Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Moritz Mittmann war klar, dass es zu keinem Gerätesieg reichen würde.

Guter Start am Boden

Ganz gut mithalten konnte die Heimmannschaft noch am Boden. Die ersten zwei Duelle gingen an die Gäste aus Heilbronn. Dann gestaltete Finn Ruchti trotz eines Sturzes sein Duell unentschieden und Jakob Hölz holte gegen Heilbronns Nachwuchsturner Jonas Dosch die ersten drei Scorepunkte für Wangen/Eisenharz. Am zweiten Gerät setzten sich die Heilbronner dann entscheidend ab: Mit 17:0 ging das Seitpferd an die Gäste. Die kleine Chance auf Scorepunkte vergaben die Allgäuer durch ungewohnte Fehler an ihrem eigentlich besten Gerät. Auch an den Ringen gab es nichts zu holen für die TG. Drei von vier Duellen gewann das KTT Heilbronn und baute die Führung zur Pause auf 34:3 aus. Jakob Hölz erreichte in seinem Duell immerhin ein Unentschieden.

Fehlerfreie Heilbronner

Nach der Pause dasselbe Bild. Heilbronn turnte fehlerfrei und sicherte sich dank der schwierigeren Übungen ein Scoreduell nach dem anderen. Auch wenn die Allgäuer am Sprung deutlich stärker turnten als noch vor einer Woche gegen Staufen und ohne Stürze blieben, ging auch das vierte Gerät mit 11:0 an das KTT Heilbronn. Am Barren hofften die Turner aus Wangen und Eisenharz auf Patzer ihrer Kontrahenten, um vielleicht doch noch weitere Duelle für sich zu entscheiden. Diesen Gefallen taten ihnen die Heilbronner allerdings nicht. Im Gegenteil, durch eigene Fehler verbauten sich die Turner aus Wangen und Eisenharz selbst die Chance, noch einmal zu punkten. Mit den deutlich schwierigeren Übungen, die sie ohne Fehler präsentierten, sicherten sich die Heilbronner das fünfte Gerät mit 17:0. Am Reck war das Ziel der Heimmannschaft, noch mal vier saubere Übungen zu präsentieren und den Wettkampf ohne Verletzung zu beenden. Heilbronn gewann auch am letzten Gerät alle vier Duelle und sicherte sich so den nie gefährdeten Sieg.