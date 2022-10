TG-Turner landen höchsten Bundesligasieg der Vereinshistorie

Die Drittligaturner der TG Wangen/Eisenharz sind am vergangenen Wochenende zu Gast in der bayerischen Landeshauptstadt gewesen. Dabei gingen die Allgäuer als Favoriten in das Duell. Das Ziel des Tages war es, dem USC mit sicheren soliden Übungen gegenüberzutreten und Fehler zu minimieren.

Bereits am ersten Gerät dem Boden konnte dieses Ziel erfolgreich umgesetzt werden, da Moritz Mittmann mit einer blitzsauberen Übung den Wettkampf eröffnete. Auch am Pauschenpferd konnte die TG mit gut geturnten Übungen überzeugen und gewann am Boden sowie am Pauschenpferd jeweils alle Duelle und sammelte an beiden Geräten je 14 Scorepunkte. Im weiteren Verlauf des Wettkampfs blieb die Mannschaft konzentriert und leistete sich kaum Fehler. So stand es bereits nach der ersten Halbzeit 35:0 für die TG Wangen/Eisenharz.

Mit diesem Vorsprung ging es in die vermeintlich schlechtere Hälfte der TG. Durch taktisches Feingefühl und guten Leistungen konnte die Mannschaft vor allem am Barren und auch überraschenderweise am Reck viele Punkte einfahren. Mit zum Sieg beigetragen hat Taktiker Guido Stadelmann, der es schaffte, dass lediglich ein Scorepunkt am Sprung auf das Konto des Gegners ging. Dadurch konnte die TG einen Sieg mit einem unglaublichen Punktestand von 75:1 nach Hause holen und erzielte somit in der zehnten Bundesligasaison den höchsten Sieg der TG-Geschichte.

Elias Ruf ist der Topscorer der Liga

Mit 17 erturnten Scorepunkten wurde Elias Ruf nicht nur Topscorer des Tages, er schob sich damit auch auf Rang eins der Topscorerliste der dritten Bundesliga Süd.

Nach diesem Erfolg geht die Mannschaft hochmotiviert in den nächsten Heimwettkampf, der am Samstag, 8. Oktober, ab 15 Uhr gegen den TG Hanauerland in der Wangener Ebnethalle live verfolgt werden kann.