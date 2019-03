TG-Oberligaturner bleiben hinter den eigenen Ansprüchen

Die TG Wangen-Eisenharz 2 ist in der Turn-Oberliga bei der WKG Turnteam Staufen 1 zu Gast gewesen. Die Ansprüche an den Wettkampf waren hoch, die Gegner waren von ihren bisher erturnten Ergebnissen in schlagbarer Reichweite. Jedoch musste der Wettkampf der TG-Mannschaft dafür beinahe fehlerfrei bleiben.

Der Start in den Wettkampf am Boden verlief relativ gut, die Übungen der beiden Teams waren ziemlich ausgeglichen. Durch einen Sturz, mit daraus resultierender Verletzung am Fußgelenk, musste ein gegnerischer Turner seine Übung abbrechen. Lukas Mader turnte daraufhin souverän und holte fünf Scorepunkte für die Allgäuer. So konnte der Boden mit 5:4 Scorepunkten gewonnen werden.

Leichte Probleme

Auch das Pauschenpferd konnte mit 8:3 Scorepunkten für die TG entschieden werden, welche in der Oberliga mit Moritz Mittmann und Christian Förg zwei der besten Turner an diesem Gerät im Team hat. Der sonst so konstante Mittmann hatte leichte Probleme mit seiner schwierigen Übung, er gab jedoch trotz zweier Stürze nur einen Scorepunkt ab.

An den Ringen wurde der Zwischenstand von 13:7 jedoch komplett gedreht. Die Staufener zählen an den Ringen zu den stärksten Turnern der Liga und trumpfen dort mit schwierigen Kraftteilen auf. Da mit Stefan Merath außerdem ein etatmäßiger Ringeturner bei der TG fehlte, konnte das Turnteam Staufen die Ringe mit 17:0 für sich entscheiden.

Mit einem Zwischenstand von 13:24 ging es nach der Pause an den Sprung. Durch Stürze der Gegner konnten Guido und Bernd Stadelmann jeweils in ihrem Duell für Wangen-Eisenharz punkten. Finn Ruchti und Jakob Hölz zeigten daraufhin zwei saubere gestreckte Tsukaharas, hatten jedoch beide Probleme mit der Mattenlage, weshalb in beiden Duellen die Staufener punkten konnten. Nichtsdestotrotz ging der Sprung mit 9:8 Scorepunkten an die Allgäuer.

Am Barren wiederum konnten die Turner der WKG Staufen durch schwierigere Übungen punkten, zusätzlich hatten einige Wangener Turner Griffprobleme an diesem Gerät. Nach diesem 10:0 am Barren ging es ans Reck.

Hier konnte Finn Ruchti trotz Handproblemen von den Fehlern seines Konkurrenten profitieren und vier Scores erturnen. Die restlichen Duelle konnte Staufen für sich entscheiden, die das letzte Gerät schließlich mit 10:4 gewannen.

Somit stand ein Endergebnis von 26:52 zu Buche, welches schmeichelhaft hoch ausfiel. Nach rein geturnten Punkten endete der Wettkampf 289,65:291,15 Punkten, was sehr knapp ist. Immerhin konnte die TG Wangen-Eisenharz ein Geräteverhältnis von 6:6 mit ins Allgäu nehmen, was wichtige Punkte für den Abstiegskampf bedeutet.

Heimkampf gegen Heilbronn

Nun laufen die Vorbereitungen für den Heimwettkampf am Samstag, 30. März, um 16 Uhr, bei dem mit der WKG KTT Heilbronn der Zweitplatzierte der Oberliga in der Ebnethalle zu Gast ist, dessen Kader mit ehemaligen Bundesligaturnern gespickt ist. Auch hier will sich die TG Wangen-Eisenharz bissig zeigen und den ein oder anderen Gerätepunkt daheim behalten.