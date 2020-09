Texas-Blues erklingt in Beutelsau

Einen wichtigen Vertreter des Texas-Blues präsentiert am Freitag, 2. Oktober, der Jazz Point Wangen, mit Neal Black and the Healers in Beutelsau. Konzerbeginn ist um 20.30 Uhr, Einlass ab 19.30 Uhr.

Neal Black, Sohn einer deutschen Mutter und eines indianischen Vaters aus Alabama, verbrachte laut Mitteilung die meiste Zeit seines Lebens in Texas. In der dortigen Bluesszene ist er bekannt geworden als der Musiker, der unter anderem regelmäßig die Konzerte von Stevie Ray Vaughn, The Fabulous Thunderbirds, Omar & The Howlers eröffnete.

Infos gibt es online www.jazzpoint-wangen.de, Karten im Vorverkauf in der Tabakstube Wangen, Telefon 07522/3789.