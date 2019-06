Teufelskreis aus Drogen, Glücksspiel und Betrug

Um sich seiner krankhaften Spielsucht hingeben zu können, hat ein geschiedener Vater von zwei Kindern aus der Region immer wieder Leute betrogen. Der mehrfach vorbestraft Mann ist nun in elf Fällen für schuldig befunden worden.

Hauptsächlich waren es zwei Maschen, bei denen dem Mann Anfang Dreißig die Leute auf den Leim gingen. Zum einen stellte er Artikel bei Ebay ein, die er zunächst an eine Person verkaufte und sich von einer anderen Person eine Anzahlung leisten ließ. Fünfmal klappte dies. Sobald das Geld auf dem Konto war, ging er in eine Spielhalle und verzockte alles, was er hatte. Zum anderen kaufte er Ware auf Rechnung, die er später zum Verkauf anpries, aber nie bezahlte. Jahrelanger erwerbsmäßiger Betrug, nannte dies der Staatsanwalt beim Gerichtsverfahren in Wangen.

In einem Fall wollte der Mann einem potenziellen Käufer eine ganze Fuhre Steinkohle liefern lassen. Bis nach Kassel sollte die Ware gehen. Die Transportkosten von 600 bis 700 Euro ließ sich der Angeklagte im Voraus bezahlen. Die versprochene Steinkohle wurde nie geliefert und das Geld für den Transport konnte er dem Käufer auch nicht mehr zurück geben. „ Ich habe das Geld in den Ofen geworfen“, sagte der spielsüchtige Mann.

Hauptsächlich kaufte der Mann Sägen und andere Gartengeräte sowie Zaunmaterial. Er habe immer die Absicht gehabt, die Ware auszuliefern, sei jedoch immer auf dem Weg hängen geblieben, um ein Kasino zu besuchen. „Erst wenn der letzte Euro verspielt ist, merkt man seine Fehler“, sagte er auf der Anklagebank sitzend. Seinen Lohn habe er in zwei Tagen verspielt gehabt.

„ Haben Sie denn auch mal gewonnen“, fragte der Richter den Mann. „ Ja, aber das wurde gleich wieder verspielt“, antwortete dieser. Es sei eine „Never-Win-Situation gewesen. Viele Kasinos hätten ihm schon Hausverbot erteilt. Zwei Mal sei der Angeklagte schon in Kur gewesen, jedoch immer wieder rückfällig geworden. Der Vater von zwei kleinen Kindern habe zudem noch täglich Amphetamine konsumiert. Um das alles bewerkstelligen zu können, also die Arbeit, die Verkäufe und die Zockerei, sei diese aufputschende Droge sein täglicher Begleiter gewesen. Nicht selten habe er bei seinen Arbeitgebern Vorschüsse geholt.

Da der Angeklagte seiner Arbeit nachgegangen sei, regelmäßigen Kontakt zu seiner Familie pflegte und immer seine Unterhaltszahlungen leistete, habe dieser keine schweren Persönlichkeitsstörungen, die schuldmindernd seien, so ein Psychologe vor dem Schöffengericht. Der Staatsanwalt wertete die lange Liste der Vorstrafen negativ in seinem Plädoyer und legte dem Angeklagten den erwerbsmäßigen Betrug über Jahre hinweg zur Last.

Richter und Schöffen sehen den Mann schuldig in elf Fällen. Durch den Bewährungsbruch kann die Strafe von zwei Jahren und neun Monaten nicht zur Bewährung ausgesetzt werden. Darüber hinaus muss der Angeklagte die Summe von knapp 16000 Euro, die er durch die Betrügereien erworben hat, wieder an die Geschädigten zurück zahlen.