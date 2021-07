Terminänderung: Sommerliche Operngala findet bereits am Freitag, 23. Juli, statt

Die Operngala der Opernbühne Württembergisches Allgäu findet nicht wie geplant am Samstag, 24 Juli statt, sondern aufgrund der schlechten Witterung bereits am Freitag, 23. Juli. Beginn ist um 21 Uhr auf dem Platz „Neue Mitte“ beim alten Kamin auf dem Erba-Gelände in Wangen. Es gibt nur eine Vorstellung. Bereits erworbene Karten für beide Aufführungen am Samstag gelten automatisch für die Aufführung am Freitag. Wer den Termin am Freitag nicht wahrnehmen kann, erhält den Ticketpreis erstattet. Informationen dazu gibt es beim Kulturamt der Stadt Wangen, Telefon 07522 / 74 241.

Parkplätze stehen im Parkhaus in der Spinnereistraße 1 zur Verfügung. Der Platz „Neue Mitte“ ist zu Fuß über die Spinnereistraße erreichbar. Es gelten die aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln. Momentan besteht keine Testpflicht. Registrierung vor Ort über Luca-App oder Formular möglich. Die Veranstaltung ist ausverkauft. Falls Karten zurückkommen, werden diese am Freitagnachmittag im Gästeamt oder vor Ort an der Abendkasse verkauft.