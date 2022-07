Tennisclub und Volksbank suchen Tennistalente

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der TC 1903 Wangen und die Volksbank Allgäu Oberschwaben suchen das beste Tennisteam 2022 im Bezirk F. Sie sind Ausrichter der Talentiade-Veranstaltung, bei der besonders begabte Kinder entdeckt werden sollen. Die Spiele beginnen am Samstag, 16. Juli um 14 Uhr und am Sonntag, 17. Juli ab 15 Uhr auf der Wangener Tennisanlage in der Max-Fischer-Straße 3. Die Zuschauer erwarten attraktive Spiele und strahlende Gesichter bei den Tenniskids. Das Clubhaus bewirtet die zahlreich erwarteten Gäste.

„Wir sind stolz darauf, dass unser Tennisclub Wangen einer von rund 35 Tennis-Veranstaltungsorte in Baden-Württemberg ist und freuen uns auf zahlreiche Mädchen und Jungen“, berichtet Silke Wigand, engagierte Jugendwartin beim TC 1903 Wangen.

Auf die Siegerehrung freuen sich auch der Vertreter von der Volksbank Allgäu Oberschwaben. „Mit der VR Talentiade unterstützen wir die Breitensportförderung. Das Konzept der VR-Talentiade wird bereits seit vielen Jahren von den Volksbanken Raiffeisenbanken gemeinsam mit den Sportverbänden Fußball, Golf, Handball, Leichtathletik, Ski, Tennis und Turnen umgesetzt. Auf die Sieger und Platzierten des „VR-Talentiade Auswahl Midcourt-Tennis-Bezirksfinale“ in Wangen warten tolle Preise und die große Chance, sich mit ihren Ergebnissen für das VR-Talentiade-Landesfinale und das VR-Talentiade-Team zu qualifizieren. Das Team darf die große Welt des Sports beim Training mit Stars oder bei einem internationalen Sportevent kennenlernen.