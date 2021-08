Tennischule Fliß lud ein

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auch in diesem Jahr fand auf der Anlage des TC Rot-Weiß Wangen wieder ein Tennis-Feriencamp unter der Leitung der Tennisschule Fliß statt. Trotz etwas widriger Wetterbedingungen konnte das Camp wie geplant stattfinden, und die 20 Kinder und Jugendlichen konnten sich an jedem der fünf Tage voll und ganz dem Tennissport widmen. Neben dem Tennistraining standen auch andere Ballsportarten wie Baseball oder Hockey, und Koordinationstraining auf dem Programm. Am letzten Tag des Camps konnte das neu Erlernte direkt im Abschlussturnier erprobt werden, bei welchem alle Spielerinnen und Spieler mit viel Spaß und Motivation eine starke Leistung erzielten. Ein großes Dankeschön an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die durch ihren Einsatz und ihre Sportbegeisterung ein schönes und erfolgreiches Tenniscamp ermöglicht haben.