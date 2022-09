„Temposünder“ in der Wangener Immelmannstraße ernten böse Blicke

Wer bislang immer behauptet hat, dass Geschwindigkeitsanzeigen mit Smileys eine erzieherische Wirkung auf Verkehrsteilnehmer haben, wurde spätestens während des jüngsten Wangener Radkriteriums eines Besseren belehrt. Da fuhren nämlich die Radsportler in der Immelmannstraße regelmäßig weitaus schneller als die dort erlaubten 30 Kilometer pro Stunde und nahmen dabei billigend in Kauf, dass sie in jeder Runde auf der Digitalanzeige von einem roten Gesicht böse anschaut werden – höchstwahrscheinlich aus dem niederen Beweggrund, weil sie das Rennen gewinnen wollten.

Erschütternde Ergebnisse

Als kleiner Beitrag zur Verkehrssicherheit und um die klamme Stadt Wangen etwas zu entlasten, hat die „Schwäbische Zeitung“ vergangenen Sonntag in Form ihrer Mitarbeiterin Susi Weber einen „mobilen Blitzer“ postiert, um bildlich festzuhalten, wie schnell die Rennradler tatsächlich waren. Die Beweisfotos mit den erschütternden Ergebnissen samt der über die Rückennummern ermittelten Namen der Verkehrssünder wurden mittlerweile an die Verwaltung geschickt, die nun die entsprechenden Strafzettel verschicken kann. Damit soll sichergestellt werden, dass das nächste Radkriterium in geordneten Bahnen verläuft.

P.S.: Wer über diesen nicht ganz ernst gemeinten Text den Kopf schüttelt, glaubt aber vielleicht, dass der Schreiber dieser Zeilen jüngst auf dem Nachhauseweg mit seinem Drahtesel vergeblich versucht hat, den Radsportlern nachzueifern. Wenigstens gab es dafür als Trost einen grünen, wohlwollend grinsenden Smiley.