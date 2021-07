TC Wangen sichert sich weitere Titel

Zwei weitere Tennismannschaften des TC Wangen haben am vergangenen Wochenende die Meisterschaft eingetütet. Das Kunststück der Damen 30 wiederholten nun die Damen 50 sowie auch die Herren 30. Besondere Spannung war hierbei bei den Damen 30 geboten, die ein echtes Meisterschaftsendspiel beim direkten Konkurrenten TC Hechingen hatten – erwartungsgemäß begegneten sich beide Mannschaften auch auf Augenhöhe. In den Doppeln dominierte aber der TCW, nach den Siegen von Ulrike Schnitzer/Christine Bihler und Myriam Bohn/Angelika Zimmerer war den Damen 50 des TCW der Titel nicht mehr zu nehmen. Deutlich weniger eng ging es bei den Wangener Herren 30 zu. Sie sicherten sich mit einem 9:0 gegen den TC Langenargen die Meisterschaft in der Bezirksliga.