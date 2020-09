TC Wangen richtet zweite „Kenia Open“ aus

Die zweite Auflage der „Kenia Open“ findet am Donnerstag, 3. September, auf der Anlage des TC 1903 Wangen statt. Sie wird in der Altersgruppe U 15 ausgetragen. Wegen der Sommerferien ist die Altersgruppe U 9 nicht zustande gekommen, heißt es in der Pressemitteilung.

Das Turnier verdanke seinen Namen der Idee von Tennismitglied und Organisator Félix Beemelmans (elf Jahre), für das afrikanische Land Kenia eine wohltätige Aktion auf die Beine zu stellen. Es werden Kleidung und Schuhe für die Kinder eines Waisenhauses in Kenia gesammelt und privat direkt dorthin verschickt. Der Vereins- Trainer Steffen Birner von der Tennisschule „Ready? Play!“ unterstützt die Aktion. Für die acht gemeldeten Spieler gibt es drei Pokale für die Bestplatzierten und fünf Medaillen zu gewinnen. Das Foto zeigt die Spieler der ersten „Kenia Open“.