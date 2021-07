TC Wangen auf Erfolgskurs

Einen Erfolg gelang den Isnyer Herren. In der Bezirksoberliga siegten sie mit 5:4 gegen den TC Bad Schussenried 2, den Grundstein legten sie im Einzel. Gewonnen haben zudem die TCI-Damen, die in der Bezirksstaffel spielen. Sie schlugen Herlazhofen mit 4:2.

Die Herren 60 des TC Isny haben am vergangenen Wochenende eine unglückliche Niederlage kassiert. Trotz einer guten Mannschaftsleistung gab es im Verbandsliga-Duell gegen den TC Bergatreute ein knappes 4:5. „Es fehlte das letzte Quäntchen Glück“, haderte der TCI in seiner Meldung. Entscheidend: Gleich in drei Match-Tiebreaks hatte Isny das Nachsehen.

Nach der Hälfte der momentanen Tennis-Sommersaison ist der TC Wangen sehr zufrieden. Auf Erfolgskurs befinden sich insbesondere die Tennisspielerinnen. „Die Damenmannschaft 30 in der Oberliga sowie die Damen 50 in der Oberligastaffel konnten bis dato sehr überzeugend und überlegen ihre Spiele gewinnen“, heißt es in der Pressemitteilung des TCW.

Bestätigt wird dieser positive Eindruck mit einem Blick auf die aktuellen Tabellen. Beide Wangener Damenteams führen ihre Spielklasse an. Schon am kommenden Sonntag um 10 Uhr könnten die Damen 30 den ersten Platz fixieren, denn auf ihrer heimischen Anlage treffen sie in ihrem letzten Saisonspiel auf den Oberligazweiten TK Ulm. Bei den vorherigen Aufgaben gegen die Mannschaft des TA TSCH Esslingen (7:2) sowie den TC Heidenheim (6:3) ließen die Damen 30 des TC Wangen nichts anbrennen.

Damen vor der Meisterschaft

Noch zwei Spiele vor der Brust haben die Damen 50 des TC Wangen. In der Oberligastaffel begegnen sie noch ihren beiden ärgsten Verfolgern. Samstag um 14 Uhr steht zunächst einmal das Duell mit der TA VfL Pfullingen auf dem Programm. Am 24. Juli um 14 Uhr gastieren die Wangener dann beim TC Hechingen – möglicherweise ist es das Endspiel um die Meisterschaft. Die bisherigen Partien gegen den TC Trillfingen (5:1) und den TC Kressbronn (6:0) gewannen das TCW-Team äußerst souverän.

Neben den Damen spielen jedoch auch die anderen Wangener Mannschaften eine gute Saison. Die Jugend- und Herrenteams verbuchen in dieser Saison viele Erfolge. „23 Siegen stehen fünf Niederlagen gegenüber“, verdeutlicht der TCW.