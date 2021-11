Tausende werden bei Blitzer-Aktion auf A96 erwischt – Drei sind fast 100 km/h zu schnell

Die vergangenen anderthalb Wochen wurde auf der A 96 bei Wangen geblitzt, jetzt müssen tausende Autofahrer mit Konsequenzen rechnen. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, dokumentierte der mobile Blitzer zwischen Montag, 8. November, und vergangenem Mittwoch insgesamt 130 000 Fahrzeuge auf der Argentalbrücke.

Ganze 7029 Autos waren dabei zu schnell unterwegs. Die drei unrühmlichen Spitzenreiter passierten die Kontrollstelle laut Polizei mit 215 km/h und mehr. Insgesamt kommt auf 166 Fahrerinnen und Fahrer ein Fahrverbot zu.

Aufgrund der erhöhten Glättegefahr auf der Brücke ist die Geschwindigkeit in diesem Bereich beidseitig für Pkw auf 120 km/h, für Lkw auf 80 km/h begrenzt. Die Polizei weist darauf hin, dass sie besonders an Unfallschwerpunkten und auf gefährlichen Streckenabschnitten auch in Zukunft regelmäßig Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird, um schwere Unfälle zu reduzieren.