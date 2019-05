„Tante Lose“ feiert Eröffnung

Rund zwei Wochen nach der Eröffnung des ersten Wangener Unverpacktladens „Tante Lose“ haben Claudia Bürger, Ulrike Guler, Uli Hülsse-Hartmann und Christine Lechelt ihre Unterstützer zu einer kleinen Feier eingeladen.

Bei der Zusammenkunft in den Räumen von Tante Lose bedankten sie sich laut Pressemitteilung der Stadtverwaltung für die ideelle und finanzielle Unterstützung zahlreicher Menschen. Jene, die sich bei der Crowdfunding-Aktion zur Ausstattung des Geschäfts besonders hervorgetan hatten, erhielten einen Stern, den sie an der Säule in der Mitte des Raums gut sichtbar aufhängen durften.

Der Rückblick auf die Entstehung des Geschäfts führte nicht an Ideengeber Berthold Bungard vorbei. Damals sei klar gewesen, es müsse etwas geschehen. Es wurden verschiedenen Modelle betrachtet und verworfen und schließlich gründeten die vier Frauen eine GbR. Sie suchten Fördermöglichkeiten und wurden mithilfe der Stadt beim Leader-Programm der Europäischen Union fündig.„Wir bedanken uns bei allen, die uns unterstützt haben – und sei es nur mit einem freundlichen Lächeln“, sagte Christine Lechelt.

Oberbürgermeister Michael Lang gratulierte zur Geschäftseröffnung und überbrachte einen Korb voller Wangen-Tassen, selbstverständlich unverpackt. Sie können künftig in der Café-Ecke bei Tante Lose zum Einsatz kommen. „Sie reihen sich ein in die Vielzahl unserer Lebensmittelhändler in der Altstadt wie Metzger, Bäcker, Bioladen oder Käseladen. Und Sie sind der Nerv, der zeigt, dass es auch ohne Verpackung geht, dass Dinge so wie sind, schön sind“, sagte der Oberbürgermeister. Auch die Stadt habe davon bereits Gebrauch gemacht. Er dankte den Gründerinnen für ihr Engagement und bezog auch Vermieter Adalbert Beck mit ein. „Sie hatten ein Herz für das Projekt“, sagte Lang.