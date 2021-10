Talentenachmittag an der Gemeinschaftsschule

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bereits im 17. Jahrhundert plädierte der Theologe und Pädagoge Johann Amos Comenius für das Lernen in einer angenehmen Lernatmosphäre unter dem „Diktat der fünf Sinne“. Schüler sollen ihr Wissen praxisnah und forschend erweitern und ihren Verstand über Hände und Sprache und Wahrnehmung bilden. Er verstand Schule als Tummelplatz des Geistes.

Diesen wertvollen Ansatz greift die Gemeinschaftsschule auf und kommt ihm mit der Einführung des Talentenachmittags ein wenig näher.

Für Schüler*innen der Stufen 3-6 bietet die GMS Amtzell ab diesem Schuljahr immer donnerstags einen Talentenachmittag an. Dieser ist für die 5.- und 6.-Klässler verbindlich im Stundenplan verankert. Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit, aus einem großen Angebotspool nach Neigung und Interesse pro Halbjahr ein AG- Angebot zu wählen. Die Gruppen werden jahrgangsübergreifend gebildet. So könnte sich beispielsweise eine gemischte Gruppe aus Schüler*innen der 4., 5. und 6. Jahrgangsstufe ergeben, in welcher miteinander und voneinander gelernt wird. Diese projektorientierte Unterrichtsform bietet verschiedene Möglichkeiten, die im Alltagsunterricht oft zu kurz kommen: Die bearbeiteten Themen liegen im Interessenbereich der Schüler; das Prinzip der Schülerorientierung wird konsequent verfolgt; die Realisierung des Projektes erstreckt sich über einen längeren Zeitraum und ist produktorientiert.

Gemeinsam selbsttätig erfolgreich zu sein und handelnd zu lernen, in einer Schule, die als Tummelplatz des Geistes ihre Talente fördert - den Schülern macht es Spaß.