Talente des LTC Wangen testen ihre Form im Crosslauf

Nachdem die ersten beiden Rennen im Dezember und Januar abgesagt worden sind, war die Freude groß, dass die Crossläufe in Birkenhard und Bad Waldsee stattfinden konnten. Die Crosslaufserie Oberschwaben war laut Mitteilung auch eine willkommene Abwechslung für die Nachwuchstriathleten des LTC Wangen.

Maja Gralki und Jannik Stoll nahmen an beiden Rennen teil und nutzten die Gelegenheit, Tempohärte im Wettkampfformat zu trainieren. Mit jeweils Rang eins und zwei in der U20 zeigte sich die 17-jährige Maja Gralki zufrieden. Sie wird in zwei Wochen mit dem baden-württembergischen Triathlonverband auf Mallorca ein Trainingslager absolvieren, um sich auf den Jugendcup der Deutschen Triathlon Union vorzubereiten. Zudem wird Gralki in der kommenden Saison in der 2. Triathlon-Bundesliga für die Neckarsulmer Sportunion starten.

Jannik Stoll, der im Hauptrennen der Crosslaufserie die lange Distanz absolvieren musste, belegte zweimal Rang sieben sowie Rang zwei in der U23. Der 19-Jährige wird im Sommer das Team Icehouse Bayreuth in der 2. Triathlon-Bundesliga verstärken und bei der deutschen Meisterschaft über die Mitteldistanz antreten. Weitere Erfolge des LTC gab es beim Crosslauf durch Alena Kersten (Sieg in Bad Waldsee in der U16) und Ron Epple (Dritter U23/16. Gesamt).