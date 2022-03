Takeo Sato spielt bei den Altstadtkonzerten

Der Gitarrist Takeo Satoist zu Gast bei den Wangener Altstadtkonzerten und präsentiert am Sonntag, 13. März, ein Solo-Rezital mit Werken aus der Romantik und dem spanischen Impressionismus. Er zeigt mit diesem Programm den Abwechslungsreichtum des Gitarrenrepertoires und die beeindruckenden Möglichkeiten des Instruments. Beginn ist um 17 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Deuchelried.

Takeo Sato, regelmäßig als Solist und Dozent zu Gast bei internationalen Musikfestivals und Konzertreihen, ist Preisträger zahlreicher nationaler und internationaler Wettbewerbe sowie des Sonderpreises des Ministeriums für Bildung, Kultur und Wissenschaft des Saarlandes. Ausgebildet wurde er an den Musikhochschulen Saarbrücken, Augsburg und dem Royal Conservatory Den Haag bei Prof. Ansgar Krause, Prof. Franz Halász und Prof. Zoran Dukic. Seine Tätigkeit erstreckt sich über Mitwirkungen bei TV- und Rundfunkproduktionen für den SR und BR, Kammermusik-, Orchester- und Opernprojekte sowie Publikationen von eigenen Bearbeitungen (Verlag Chanterelle). Er wurde durch den Verein “Yehudi Menuhin - Live Music Now” gefördert, dessen Vorstand er später einige Zeit beisaß und steht als Brand Ambassador bei Hannabach Strings, Hercules Stands, Guitarlift sowie Hughes & Kettner unter Vertrag. Takeo Sato ist Professor für Gitarre am Vorarlberger Landeskonservatorium, Feldkirch und Gitarrendozent am Leopold-Mozart-Zentrum für Musik der Universität Augsburg. Er gründete und veranstaltet das Internationale Gitarrenfestival Augsburg und kuratiert die Münchner Gitarrenkonzerte in der Pasinger Fabrik.

Das Altstadtkonzert findet ungekürzt mit Pause statt. Kasse und Bar öffnen um 16 Uhr. Restkarten gibt es auch beim Gästeamt Wangen sowie online über wangen.reservix.de. Bereits erworbene Karten vom letzten Jahr behalten ihre Gültigkeit. Es gilt die 3G-Regel sowie FFP2-Maskenpflicht während der gesamten Veranstaltung. Schulpflichtige Kinder unter 18 Jahren gelten als getestet und müssen einen Schülerausweis oder eine Monatskarte des ÖPNV vorweisen können.