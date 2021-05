„Tag des offenen Hofes – digital“ gestartet

Trotz Pandemie wollen viele Landwirtinnen und Landwirte nicht auf den Tag des offenen Hofes verzichten. Deutscher Bauernverband, LandFrauenverband und Landjugend haben sich daher gemeinsam für einen „Tag des offenen Hofes“ in digitaler Form entschieden. Dieses Wochenende ist es nun soweit und die Landwirte laden Verbraucherinnen und Verbraucher dazu ein, in den digitalen Netzwerken die Bauernhöfe zu besuchen. Zahlreiche Landwirtinnen und Landwirte erzählen in Videos ihre Hofgeschichten und informieren über die modere Arbeitsweise der Landwirtschaft und das Leben auf den Höfen.

Eine von ihnen ist Rosi Geyer-Fäßler aus Karsee, sie bewirtschaftet gemeinsam mit ihrem Mann den Biohof Fäßler. Neben der Milchviehhaltung und der Grünlandbewirtschaftung pflegt sie auch Streuobstbäume. „Das faszinierende am Beruf Landwirt ist, dass man jeden Tag etwas anderes macht, wo gibt es das sonst?“, sagt Rosi Geyer Fäßler „im Stall, auf dem Feld, im Büro, im Wald es gibt immer was zu tun.“ Das Leben auf dem Land sei total vielfältig

„Der Tag des offenen Hofes – digital ist für alle eine tolle Gelegenheit, zu erfahren, wie unsere hochwertigen, regionalen Lebensmittel produziert werden. Nutzen Sie dieses Wochenende, um sich persönlich ein Bild von der Landwirtschaft zu machen und von den Menschen, die ihre Nahrungsmittel erzeugen. Unsere Bäuerinnen und Bauern freuen sich auf Ihren digitalen Besuch“, mit diesen Worten ruft der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Rukwied, zur Teilnahme auf.

„Kommt vorbei und lernt uns kennen! Wir erzählen gerne was wir machen und laden euch ein uns über die Schulter zu schauen. Wir freuen uns auf euren Besuch!“, sagt Geyer-Fäßler abschließend. Zunächst ist nur ein Besuch auf den Digitalkanälen des Bauernverbands möglich, aber wann und wo immer es Corona in den nächsten Monaten erlaubt auch gerne auf den Höfen.

Alle Videos sind zu finden auf der Internetseite des Bauernverbands Allgäu-Oberschwaben (www.bauernverband-ao.de) sowie auf den Social-Media-Kanälen Facebook „Bauernverband Allgäu-Oberschwaben“ und Instagram „oberschwabensbauern“.

Der bundesweite „Tag des offenen Hofes“ wird alle zwei Jahr vom Deutschen Bauernverband, dem Bund der Deutschen Landjugend und dem deutschen Landfrauenverband gemeinsamen mit ihren Landesverbänden initiiert. Unterstützt wird er von der Landwirtschaftlichen Rentenbank.