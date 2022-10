Tabellenführer stellt sich in Wangen vor

Ein weiterer hochklassiger Turnwettkampf wird am Samstag dem Allgäuer Publikum präsentiert. Zu Gast in der Ebnethalle ist der TV Bühl, aktueller Tabellenführer der 3. Bundesliga. Wettkampfbeginn ist um 15 Uhr.

Die Bühler hatten zum Saisonbeginn das Wettkampfglück auf ihrer Seite. Auftaktgegner TG Hanauerland musste verletzungsbedingt auf ihren französischen Gastturner verzichten und so startete der TV Bühl mit einem unerwarteten Sieg in die Saison. Gegen die schwächer einzuschätzenden Teams aus Backnang und Grötzingen folgten zwei souveräne Siege, so dass der TV Bühl aktuell mit sechs Punkten an der Tabellenspitze steht.

Beim Blick auf die bisher geturnten Punkte sieht die Ausgangslage vor dem Wettkampf für die TG Wangen-Eisenharz jedoch nicht aussichtslos aus. Bühl hat im bisherigen Saisonverlauf zwar die schwierigeren Übungen gezeigt, wodurch sie in Summe einen um etwa vier Punkte höheren Ausgangswert hatten. Bei den tatsächlich geturnten Punkten liegen beide Teams allerdings fast gleichauf. Entscheidend wird neben der Tagesform sein, wie gut es taktisch gelingt, den englischen Gastturner Thomas Scott Jones in Schach zu halten. Jones ist mit 71 Scorepunkten aktuell Topscorer der Liga und hat damit fast die Hälfte der Bühler Punkte (152 Punkte) geholt.

Die TG Wangen-Eisenharz möchte an die starke Vorstellung der letzten beiden Wettkämpfe anknüpfen und den Zuschauern spektakuläre und fehlerfreie Übungen präsentieren. Julian von Kirn steht nach seiner verletzungsbedingten Pause wieder im Kader, so dass personell aus dem Vollen geschöpft werden kann. Wichtig wird sein, wieder einen sauberen Start in den Wettkampf zu erwischen. Am Boden zeigten beide Teams bisher Übungen auf vergleichbarem Niveau. Die Allgäuer haben leichte Vorteile am Seitpferd, Bühl wird an den Ringen stärker eingeschätzt: die erste Hälfte dürfte also spannend werden. Mitentscheidend wird sein, wie viel Vorsprung sich die Bühler am Sprung – einem ihrer absoluten Top-Geräte – holen. Wenn es der TG gelingt, den Rückstand nach Sprung in Grenzen zu halten, kann an Barren und Reck vielleicht noch eine Aufholjagd gestartet werden. Von einem spannenden Wettkampf gehen auch die Bühler aus, die in ihrem Vorbericht „ein Duell auf Augenhöhe bis zur letzten Übung“ erwarten.