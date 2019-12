Türscheibe einer Gaststätte eingeschlagen

Zeugen sucht die Polizei zu einer Sachbeschädigung, die in der Nacht zum Sonntag zwischen 3 und 4 Uhr an der Eingangstür einer Gaststätte in der Wangener Herrenstraße begangen wurden. Unbekannte Täter schlugen laut Polizei eine in der Eingangstür zu der Bar verbaute Glasscheibe ein und verursachten dadurch einen Sachschaden von etwa 500 Euro. Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wangen, Telefon 07522/9840, zu melden.