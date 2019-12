Swingende Weihnacht in der Stadtkirche

„Think big!“, so hat Hausherr Pfarrer Martin Sauer die Zuhörer und die Mitwirkenden beim Weihnachtskonzert des Jazzpoint Wangen in der evangelischen Stadtkirche begrüßt und meinte damit nicht nur die weihnachtliche Freude. Die Big Band unter der Leitung von Klaus Roggors füllte den Altarraum, hatte sich ein kleines Streichorchester aus Anne Schlor (Violine), Julia Hirscher (Cello) und Klaus Müller (Keyboard) zugelegt und gleich zwei Sänger mitgebracht: Miriam Ahrens und Mario Heine.

„Klingende, swingende Weihnacht“, kündigte der Bandleader an, erzählte kenntnisreich und hintersinnig über Weihnachten, seine Symbole und ihre Wurzeln. Wintersonnenwende und die Rückkehr des Lichts, die wechselvolle Geschichte von Nikolaus, Weihnachtsmann und Christkind, die Verbindung des alten Weltenbaumes mit dem Christbaum: Vieles wurde in die Symbolik der Geburt Christi mit aufgenommen und umgedeutet.

Unter diesem Motto hatte Klaus Roggors das Programm zusammengestellt und vieles erschien in neuem Licht. Birgit Müller-Roggors intonierte an der Orgel„Macht hoch die Tür“ oder „Am Weihnachtsbaum die Lichter brennen“. Zum Mitsingen gab es traditionelle Weihnachtslieder. Die Big Band passte sich sehr gut dem Krichenraum an, füllte ihn aus, aber ließ genug Luft für die Sänger und Solisten.

Komplexe Klangkulisse

Im Chroal „Adeste fideles“ baute sich eine enorme, komplexe Klangkulisse auf mit farbigen Harmonien und ausgefeilter Polyphonie. Das anndere Ende der Klangpalette belegte „Es wird scho gleich dumpa“ mit einem klaren, schlichten Blechbläser-Sound.

„Jingle Bells“ entfaltet seinen Ursprungscharakter: die mit ungewohnten Harmonien unterlegte Schilderung eines rasanten, ungestümen Pferdeschlittenrennens, das Miriam Ahrens kraft- und druckvoll sang. „Santa Claus is coming to town“ ließ dann auch weniger an den runden pausbäckigen Weihnachtsmann denken, sondern an einen Kerl, der auch zupacken kann – Mario Heines sonorer Stimme war diese Part auf den Leib geschrieben.

Die Funk-Version von „Morgen kommt der Weihnachtsmann“ aus der Feder von Klaus Roggors blies den letzten Staub aus diesem alten Lied, frech, wuchtig, vor musikalischen Einfällen funkelnd trat der eigentliche Charakter deutlich hervor: unbändige, kindliche Freude. Auch „I’m dreaming of a white Christmas“ war weit vom typischen Kaufhaus-Schmalz entfernt. Wieder agierte Miriam Ahrens kraftvoll und swingend und Berthold Detzel steuerte ein glanzvolles Trompeten-Solo bei.

Heubuch glänzt am Piano

Pascal Dillman blies ein butterweiches Flügelhorn in „La lettre au Pere Noel“, Markus Heubuch glänzte am Piano in der herrlichen Ballade „A letter from home“, Markus Sigg leitete rasant „Morgen kommt der Weihnachtsmann“ ein und Detlev Haas legte sich als Sahnehäubchen mit seinem Sporansaxophon in „Grace“ über den fetten Sound der Band.

Viele andere Titel ergänzten das bunte, farbenprächtige Bild des Abends: „Silver Bells“ und „Winterwonderland“, „Baby, its cold outside“ und „First Noel“, „A star is shining“ und zahlreiche andere Titel, die inzwischen zu Weihnachten gehören.

„Feliz Navidad“ und das ultimative Weihnachtslied „Stille Nacht“, erst im Duett gesungen und dann von allen wiederholt, setzten den Schlusspunkt unter dieses Konzert, das nicht unbedingt besinnlich, dafür aber fröhlich, frisch und lebendig war – eine Geburtstagsfeier eben.