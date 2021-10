SV Eglofs holt sechs Punkte an einem Wochenende

Erfolgreicher Heimspieltag für die Volleyballerinnen des SV Eglofs. In der Bezirksliga gewannen die Allgäuerinnen ihre Heimspiele gegen die SG Volley Alb/Brenztal (3:1) und den TSB Ravensburg (3:0). Damit hat sich der SV Eglofs vorübergehend die Tabellenführung gesichert.

SV Eglofs – SG Volley Alb/Brenztal 3:1 (25:27, 25:22, 25:15, 25:14). – Im ersten Satz zeigten beide Mannschaften druckvolle Aufschläge und Angriffe. Die stärkeren Nerven bewiesen am Ende die Gäste. Im zweiten Satz zeigte der SVE laut Mitteilung eine wache Abwehrleistung, gutes Blockspiel sowie einen ideen- und variantenreichen Angriff. Mit 25:22 ging der Satz an die Gastgeberinnen. Im dritten und vierten Satz ließ der SVE den Gästen keine Chance mehr. Mit 25:15 und 25:14 gingen die Durchgänge klar an Eglofs, das sich dadurch die ersten drei Punkte beim Heimspieltag gesichert hatte.

SV Eglofs – TSB Ravensburg 3:0 (25:18, 25:9, 25:18). – Die vergangenen beiden Begegnungen gegen Ravensburg hatte Eglofs verloren. Diese Serie wollten die Allgäuerinnen beenden – und das taten sie eindrucksvoll. Mit starken Aufschlägen und variablen Angriffen wurde der TSB zu Beginn unter Druck gesetzt. Der erste Satz ging mit 25:18 an den SVE. Im zweiten Satz zeigte Eglofs erneut starke Aufschläge, der Gegner kam nicht ins Spiel. Mit 25:9 war dieser Satz eine eindeutige Angelegenheit für die Gastgeberinnen. Im dritten Satz führte Ravensburg zwischenzeitlich mit 7:1. Eglofs stellte sein Annahmesystem um und beendete damit die Aufschlagserie des TSB. Den Rückstand holte der SVE nach und nach auf und holte sich den dritten Satz noch mit 25:18. Damit wurde der Heimspieltag mit der Maximalpunktzahl erfolgreich beendet.

A-Klasse 2 Süd: Auch die zweite Mannschaft des SV Eglofs hatte in der A-Klasse 2 Süd einen Heimspieltag. Gegen die BSG Immenstaad verlor der SVE mit 2:3 (25:22, 22:25, 25:15, 25:27, 12:15). Im vierten Satz war Eglofs scheinbar auf Kurs Richtung Heimsieg. Doch der SVE machte es noch mal spannend. Eglofs gab die Führung aus der Hand, Immenstaad glich durch das 27:25 in Sätzen aus. Am Ende des Tiebreaks machte Eglofs immer mehr Fehler und verlor den fünften Satz mit 12:15 und damit die Partie mit 2:3.