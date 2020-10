SV Deuchelried weiter an der Spitze

Die erste Mannschaft des SV Deuchelried bleibt weiter spitze. Denn auch bei den Tischtennis-Herren der TTF Altshausen setzte das SVD-Team ihren Siegeszug fort. Erfolgreich verlief das Wochenende auch für die zweite Deuchelrieder Mannschaft und Tabellenführer der Landesklasse sowie die Frauenmannschaft in der Verbandsklasse. Gejubelt haben unterdessen auch die Herrenteams des SV Amtzell, wohingegen das Damenteam in der Württembergliga eine Niederlage einstecken musste. Eine Pleite kassierte das Bezirksklassen-Team des TTC Wangen.

Württembergliga, Herren: TTF Altshausen - SV Deuchelried 0:9. - Das Deuchelrieder Team knüpfte nahtlos an die vergangenen Erfolge an. Beim Lokalderby fegten die Tischtennis-Herren des SVD die gastgebende TTF Altshausen regelrecht von den Platten. Ein erneut bärenstarker Marc Metzler ragte dabei heraus, als er den Altshausener Topmann Petr Ocko im spannenden Finish bezwingen konnte und sich somit erstmals in die 2000er Punkteregion der Joola-Rangliste spielen konnte. Neben der Deuchelrieder Nummer 1 wussten aber auch alle anderen Akteure des erneut ausgeglichenen und sehr konstanten Teams spielerisch und kämpferisch zu überzeugen. Daniel Reisch bezwang Jonas Strahl (3:1). Christoph Dreier siegte souverän über Petr Novotny (3:1). Und Constantin Richter ließ Mateusz Wojciechowski nicht zum Zug kommen – ebenfalls 3:1. Markus Schupp sicherte sich am Ende deutlich das umkämpfte Match gegen Andreas Adams (3:2) und Karl Dachs behielt im Duell mit Thomas Wahl (3:1) klar die Oberhand. Zuvor entschieden die Deuchelrieder auch alle drei Doppel deutlich für sich: Metzler und Schupp ließen Ocko und Strahl nicht den Hauch einer Chance (3:0), Reisch und Richter agierten gegen Wojciechowski und Adams souverän (3:0) und Dreier und Dachs dominierten Novotny und Wahl über drei Sätze. Somit ist das Punktekonto nun schon auf beachtliche 8:0-Zähler angewachsen. Am Sonntag, 25. Oktober, wird um 11 Uhr der VfL Sindelfingen an den Deuchelrieder Tischen erwartet.

Landesliga, Herren: FC Strass - SV Amtzell 6:9. - Während Andreas Müller und Christoph Kostgeld eine Niederlage einstecken mussten, holten Gregor Pudlo und Felix Wigand sowie Jan Aumann und Alexander Ernst die ersten Zähler für Amtzell. Andreas Müller unterlag auch im ersten Einzel gegen Robin Sachs, danach brachten aber fünf Siege in Folge den SVA zum 7:2. Es wurde aber wieder eng, weil die Gastgeber mit vier Erfolgen am Stück konterten. Ernst erhöhte mit einem Fünfsatzsieg nach zwei Sätzen Rückstand auf 8:6 und Kostgeld machte dann den Gesamtsieg klar.

Landesklasse, Herren: SV Deuchelried II - SG Mettenberg 9:2 und SV Deuchelried II - TSV Laupheim 9:2. -

Die zweite Mannschaft der Deuchelrieder baut die Tabellenführung in der Landesklasse kontinuierlich aus, da die Verfolger teilweise Federn lassen mussten. Gegen Mettenberg und Laupheim konnte die Akteure des SVD in allen Paarkreuzen punkten. Thomas Szabo und Florian Joos in der Spitze, Mathias Gruber und Dirk Bernhard in der Mitte sowie Jakob Graf und Michael Wetzel im hinteren Paarkreuz. Hinzu kamen noch die Doppelgewinne durch Joos und Mathias Gruber und Szabo und Graf (2). Das Team steht nun mit 12:0 Zählern alleine vorne und scheint für die nächsten Aufgaben gerüstet.

Landesklasse, Herren: SV Amtzell II - TSV Bad Saulgau 9:1. - Die Eingangsdoppel gingen durch Matthias Bädicker und Kevin Leuprecht, Mathias Aumann und Thomas Marb und Michael Bruder und Dominik Dettling an Amtzell, wobei zwei davon erst im fünften Satz gewonnen wurden. Danach gab der SVA nur ein Einzel ab.

Bezirksklasse, Herren: TSG Lindau-Zech II - SV Amtzell III 9:1

Bezirksklasse, Herren: TTC Wangen III - SV Vogt 3:9

Württembergliga, Damen: TV Rechberghausen - SV Amtzell 8:5

Verbandsklasse-Süd, Damen: SV Böblingen II - SV Deuchelried 8:6 und VfL Sindelfingen III - SV Deuchelried 3:8