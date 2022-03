SV Deuchelried steigt aus der Verbandsoberliga ab

Die nicht vermeidbaren Niederlagen in Tuttlingen und Untertürkheim sind für den SV Deuchelried gleichbedeutend mit dem Abstieg aus der Verbandsoberliga. Die Tischtennisspieler des SVD verloren mit 1:9 und 5:9. Personell gab es vor den Duellen gegen Tuttlingen und Untertürkheim weitere schlechte Nachrichten.

Verbandsoberliga: TTC Tuttlingen – SV Deuchelried 9:1; TB Untertürkheim – SV Deuchelried 9:5. – Auch im achten und neunten Spiel gegen die Spitzenteams in Tuttlingen und Untertürkheim konnten die Deuchelrieder wie schon die ganze Saison personell nicht aus dem Vollen schöpfen. Nun fielen auch noch Mark Metzler und Constantin Richter aus. Einzig Daniel Reisch absolvierte bisher laut Mitteilung alle Begegnungen. Bereits vor dem abschließenden Spiel gegen Kirchheim ist für die Allgäuer der Zug im Kampf um den Klassenerhalt abgefahren.

In Tuttlingen bezwang Christoph Dreier den Spitzenspieler der Gastgeber – immerhin der Ex-Bundesligaspieler Detlef Stickel. Besser lief es zunächst in Untertürkheim. Daniel Reisch/Thomas Szabo bezwangen das Spitzendoppel (3:2). Christoph Dreier führte das dritte Doppel zum klaren Sieg (3:0). Die weiteren Punkte holten Daniel Reisch (3:0 gegen Kiril Tvalanov), Christoph Dreier (3:2 gegen Robert Irimia) und Markus Schupp (3:1 gegen Jürgen Bauer). Am Ende stand dennoch eine 5:9-Niederlage zu Buche.

Frauen-Bezirksliga: SV Deuchelried III – TSV Opfenbach 3:8. – Ersatzgeschwächt war die dritte SVD-Mannschaft gegen den Tabellenführer chancenlos. Im Doppel waren Isabel Bächstädt/Paulina Biggel (3:2) erfolgreich, im Einzel Mirjana Pajic und Paulina Biggel.