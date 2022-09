SV Deuchelried holt sich den Sieg in Mühringen

Nach weiter Anfahrt ins Eyachtal im Horber Teilort Mühringen galt es für den SV Deuchelried, den Spielfluss zu finden. Erschwert wurde dies aber dadurch, dass man verletzungsbedingt auf Marc Metzler verzichten musste. Die Mühringer, stark besetzt mit Attila Namesztovszki, den Talenten Silas und Niclas Schurr sowie der ehemaligen Verbandsliga-Topspielerin Hannah Sauter, wollten den Allgäuern natürlich Paroli bieten. Der SVD setzte sich aber mit 9:6 durch.

Florian Joos ergänzte das Team des SVD, was sich laut Mitteilung als Glücksgriff erweisen sollte. Christoph Dreier/Florian Joos (0:3) blieben gegen das Spitzendoppel Attila Namesztovszki/Frank Bolanz ohne Satzgewinn. Daniel Reisch/Constantin Richter (3:1) bekamen Silas Schurr/Mark Schüle über vier Sätze in den Griff. Markus Schupp/Tomas Szabo (3:2) steigerten sich gegen Niclas Schurr/Erik Hertkorn nach 0:2-Rückstand und drehten das Spiel. Dreier (0:3) musste sich trotz gutem Spiel Namesztovszki beugen. Risch (3:2) bezwang Bolanz in fünf Sätzen. Schupp (3:1) holte sich den Sieg gegen Silas Schurr und Richter (3:0) ließ Niclas Schurr keinen Stich. Joos (3:0) zwang Sauter sein Spiel auf und ließ sie nicht zum Zug kommen. Nachdem der Niederlage von Szabo (1:3) gegen Hertkorn stand es 6:3 für Deuchelried.

Reisch (2:3) musste sich im Spitzeneinzel nur knapp Namesztovszki geschlagen geben. Als Dreier (3:0) Bolanz keine Chance ließ und Richter (3:0) auch gegen Silas Schurr ohne Satzverlust blieb, deutete beim Stand von 8:4 alles auf einen sicheren Sieg hin. Doch die Gastgeber bäumten sich nochmals auf und kamen zu zwei Fünfsatzsiegen. Deuchelrieds Matchwinner war schließlich Joos (3:1) gegen Hertkorn. Am Samstag (19 Uhr) folgt der Heimauftakt gegen den TV Calmbach.

Landesklasse: SV Kißlegg – TTC Wangen 9:7. – Zum Saisonauftakt musste der TTC auf die Zugänge Martin Stocker und Markus Rossbach-Hitzeroth verzichten, sodass Urgestein Karl Vochezer und Vorstand Markus Sohler einspringen mussten. Bis zum 7:7 liefen die Wangener laut Mitteilung immer einem Rückstand hinterher und mussten dann die letzten beiden Partien abgeben. Bis dahin holten das Doppel Kunert/Halder, der starke Philipp Sohler (2), der im zweiten Einzel eine Vielzahl von Matchbällen abwehrte, der kampfstarke Karl Vochezer (2) und im zweiten Durchgang das vordere Paarkeuz mit Simon Kunert und Stefan Halder die Punkte. Bis zur Entscheidung nach dem Schlussdoppel vergingen vier Stunden.

SV Deuchelried II – TTF Liebherr Ochsenhausen II 9:4. – Karl Dachs führte den SVD II gegen seinen früheren Verein TTF Ochsenhausen zum Auftaktsieg. Die Doppel brachten durch Karl Dachs/Leo Kempter (3:1) und Mathias Gruber/Jakob Graf (3:1) die 2:1-Führung. Vorne dominierte Dachs (2), Kempter holte sich eine Partie. Gruber (2) legte in seinen beiden Fünfsatzmatches jeweils zum Schluss zu. Florian Joos und Graf verbuchten jeweils einen Einzelsieg. So war es für Deuchelried ein guter Auftakt.

Frauen-Landesliga: SV Deuchelried II – SV Rissegg 8:5; SV Deuchelried II – RSV Ermingen 8:2. – Obwohl Deuchelried scheinbar noch nicht die richtigen Doppel-Konstellationen gefunden hat (0:4), lief es in den Einzeln schon richtig rund. Ute Thierer (5) und Nina Handlos (5) drückten den Spielen ihren Stempel auf. Aber auch Annika Netzer (3), Evi Schneider (2) und Annika Netzer holten Siege.

Mädchen-Verbandsoberliga: SV Deuchelried – TSG Eislingen 4:6. – Die Partie gestalteten die Deuchelriederinnen in den Einzeln ausgeglichen, aber in den Doppeln zeigten sich die Gäste eingespielter. Nina Handlos (2), Jessica Biegemeier und Yvonne Krumpschmid punkteten.

SV Deuchelried – TSV Nusplingen 3:6. – Im zweiten Match gab es zunächst einen ausgeglichenen Beginn. Im Doppel siegten Handlos/Kamilla Vlakhnova (3:1). Handlos (2) gewann auch ihre beiden Einzel. Da Nusplingen aber das hintere Paarkreuz dominierte, ging auch diese Partie verloren.

SV Deuchelried – TTF Kißlegg 6:3. – Das abschließende Derby zwischen Deuchelried und Kißlegg brachte den ersten Sieg für den SVD. Jessica Biegemeier/Yvonne Krumpschmid (3:0) punkteten im Doppel. Handlos (2) sowie Krumpschmid (2) und Vlakhnova holten die weiteren Punkte.