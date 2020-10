SV Deuchelried erklimmt Württembergliga-Spitze

Der Tischtennis-Mannschaft des SV Deuchelried hat die Spitze der Württembergliga erklommen. Möglich machten das zwei Siege gegen die DJK SB Stuttgart II und den TTC Gnadental. „Wer hätte das gedacht – als Liga-Neuling und einer der meist gehandelten Abstiegsanwärter“, kommentierte der SVD. Generell kann der Verein von einem erfolgreichen Wochenende sprechen. Auch das zweite Herren- und Frauenteam der Deuchelrieder fuhren einen Sieg ein. Weniger gut lief es dagegen für die Mannschaften des TTC Wangen. Ein gemischtes Wochenende hat der SV Amtzell hinter sich.

Württembergliga, Herren: SV Deuchelried - DJK Stuttgart II 9:7. - Ständig angetrieben von ihrer starken Nummer 1, Sven Happek, machten die Stuttgarter den Deuchelriedern das Leben schwer. Gerade gegen Happek war zumeist kein Kraut gewachsen. Der Stuttgarter Topmann gewann das Doppel zusammen mit Jonathan Fuchs (3:2) und die beiden Einzel gegen Marc Metzler und Daniel Reisch (beide 3:0). Aber Happek schaffte es damit nicht, die Akteure des SVD aus der Bahn zu werfen. Generell bewiesen die Deuchelrieder viel Moral, wie unter anderem die Begegnung zwischen SVD-Spieler Christoph Dreier und Routinier Maximilian Föhl zeigte. Nach zwischenzeitlichem Rückstand bezwang er Föhl in den Sätzen vier und fünf überzeugend. Angefeuert und bejubelt von den Zuschauern besiegelte das SVD-Spitzendoppel Reisch und Constantin Richter mit einem 3:1 gegen Happek und Fuchs den 9:7-Erfolg.

SV Deuchelried - TTC Gnadental 9:3. - In der Sonntagspartie nahm der SVD den Schwung und das Selbstbewusstsein aus den ersten beiden Saisonspielen mit, sodass die langjährig erfolgreich zusammenspielenden Gäste ohne große Probleme in die Schranken gewiesen wurden. Ausschlaggebend waren unter anderem die Doppelbegegnungen zum Start. Marc Metzler und Markus Schupp (3:1) gewannen ihr Spiel ebenso wie Christoph Dreier und Karl Dachs (3:2).

Landesliga, Herren: TTC Wangen - FC Strass 5:9. - Auch wenn das Ergebnis nicht unbedingt darauf hindeutet, lieferten sich beide Teams ein sehr enges Spiel. Und es hätte auch der TTC gewinnen können. So waren die Wangener häufig nah dran am Punkt: Allerdings unterlagen sie fünfmal in den Einzeln im Entscheidungssatz, dreimal davon in Verlängerung.

TTF Altshausen II - SV Amtzell 9:7. - Die Amtzeller kamen besser rein ins Spiel, so hieß es nach den Eingangsdoppeln 2:1 für den SVA. Letztlich aber zogen die Gäste den Kürzeren. Denn drei Fünfsatz-Einzel sowie das Schlussdoppel gingen an Altshausen.

Landesklasse, Herren: SV Amtzell II - SV Deuchelried II 4:9

TSG Leutkirch - SV Amtzell II 8:8

Bezirksliga, Herren: SV Weiler - TTC Wangen II 9:3

Verbandsoberliga, Damen: SV Amtzell - TTC Reutlingen 8:5

Landesliga, Damen: SV Deuchelried II - RSV Ermingen 8:6

Landesklasse, Damen: TTC Wangen - SF Urlau 7:7