SV Deuchelried bei den Bayern Frauen

Am Sonntag, 30. Oktober, brach die komplette SVD-Mädchenabteilung mit Familien auf zum Heimspiel der FC Bayern Frauen gegen den SV Meppen am FC Bayern Campus auf.

Mit Stadionfeeling konnte man die Spielerinnen beim Aufwärmen beobachten und wartete gespannt auf den Anpfiff. Als dann um 13 Uhr der Anstoß ausgeführt wurde, herrschte gute Stimmung in der fast ausverkauften Arena mit einer Kapazität von 2500 Menschen. Von den Fans angepeitscht, erspielte sich Bayern in der ersten Hälfte Chancen im Minutentakt, doch der Ball wollte nicht ins Tor. So stand es zur Halbzeit 0:0.

In der zweiten Halbzeit bot sich das gleiche Bild: Es gab viele Chancen für den FCB, doch es ging bis zur 71. Minute, als Klara Bühl die Torfrau des SV Meppen überwand: das 1:0 - großer Jubel im Stadion und bei den Deuchelrieder Mädels. Danach fielen endlich die Tore: 2:0 Bayern (76.), das Anschlusstor der Meppener (77.) und den Schlusspunkt setzte Bayern in der 83. Minute zum 3:1 Endstand. Der Jubel nach dem Spiel war groß, die Spielerinnen feierten mit den Fans. Danach gelang es einigen Deuchelriederinnen sogar noch Fotos und Autogramme ihrer Idole zu ergattern.