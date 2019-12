SUV rollt über Fuß: Zeugen gesucht

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am vergangenen Freitagabend gegen 18.45 Uhr in der Wangener Zeppelinstraße ereignet hat und bei dem eine 15-jährige Fußgängerin leicht verletzt wurde.

Die Jugendliche hatte laut Polizei den Zebrastreifen an der Bahnunterführung überqueren wollen und bereits einen Schritt auf die Straße gemacht, als eine unbekannte SUV-Fahrerin in die Zeppelinstraße einbog und ihr mit dem Auto über den Fuß fuhr. Das Mädchen stieß dabei mit dem Ellenbogen und dem Knie gegen das Auto. Nachdem die 15-Jährige zunächst keine Schmerzen verspürte, gab sie der SUV-Fahrerin lediglich ihre Handy-Nummer an. Die Autofahrerin wollte sich am Folgetag noch einmal nach dem Befinden des Mädchens erkundigen, hat dies aber nicht getan.

Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu der Autofahrerin geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wangen, Telefon 07522/9840, zu melden.