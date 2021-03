SUV-Fahrer sucht nach Spiegelstreifer auf der L 325 das Weite

Auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Niederlehen und der Landesstraße 325 ist es am Montag gegen 15.50 Uhr zu einem Streifvorgang zwischen zwei Autos gekommen.

Während laut Polizeibericht die unfallbeteiligte 57-jährige Fahrerin eines Daimlers anhielt und wendete, setzte der Fahrer eines schwarzen SUVs seine Fahrt unbeeindruckt fort. Der männliche Fahrer bog im weiteren Verlauf in Richtung Bietenweiler ab. Am Daimler der 57-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe mehrerer Hundert Euro.

Hinweise zum SUV-Fahrer, der einen Metallbügel (sogenannter „Kuhfänger“) am Kühlergrill hatte, nimmt das Polizeirevier Wangen unter der Telefonnummer 07522 / 9840 entgegen.