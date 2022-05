Tina Häussermann ist mit ihrem Musikkabarett „Supertina rettet die Welt(Im Rahmen Ihrer Möglichkeiten)“ am Samstag, 21. Mai um 20 Uhr in der Häge-Schmiede. Sie nennt sich „Supertina“ und will alles retten, was nicht bei drei auf den Bäumen ist: Wälder, Kieferorthopäden, Müllmänner, Stangensellerie und Staatsangelegenheiten. Mit Superkräften wie Empathie, Höflichkeit und Allmachtsphantasien rückt die Kabarettistin Corona, Klima und Kojoten auf den Leib. Die Kabarettistin und Sängerin Tina Häussermann erzählt aus ihrem Leben zwischen Wonder Woman und Wonderbra. Die Trägerin des Deutschen Kabarettpreises hat ihren neuesten Streich ausgeheckt: Gesellschaftspolitisch. Korrekt und unkorrekt, aber immer frisch gezapft vom Fass. Karten gibt es im Vorverkauf im Gästeamt, Telefon 0 75 22 / 74-211, Reservierungen macht Maria Neumann, Email: maria.neumann49@t-online.de, oder über www.reservix.de und an der Abendkasse ab 18 Uhr sowie unter der Telefonnummer 07522 / 913627 erreichbar. Foto: Stadt Wangen