Sturz aus drei Metern Höhe: Mann schwer verletzt

Bei einem Arbeitsunfall in einem Wangener Teilort hat sich am Dienstag um die Mittagszeit ein 64-Jähriger schwere Verletzungen zugezogen.

Der Mann war laut einer Pressemitteilung der Polizei damit beschäftigt, eine neu erstellte Maschinenhalle von außen zu verkleiden. Hierzu habe er sich in einem Arbeitskorb befunden, der an einem Teleskoplader in rund drei Metern Höhe angebracht war.

Ermittlungen laufen

Aus bislang ungeklärter Ursache sei der Mann aus dem Korb und auf den gefrorenen Boden gestürzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.