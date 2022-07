Stromausfall sorgt für mehrere Einsätze

Mehrere Einsätze zog am Freitag ein Stromausfall zwischen 15.55 Uhr und 16.30 Uhr in Wangen nach sich, berichtet die Polizei. So löste unter anderem die Alarmanlage in einem Einfamilienhaus aus, auch Tankstellen und öffentliche Einrichtungen waren betroffen. Beim Polizeirevier kam es in der Folge kurzzeitig zu einem Ausfall der Telefonanlage, der jedoch schnell behoben werden konnte. Lediglich die Störung der installierten Brandmeldeanlage konnte nur durch technische Hilfe behoben werden.