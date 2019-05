In der Wangener Innenstadt ist es am Montagnachmittag um kurz vor 14 Uhr kam zu einem Stromausfall in der Wangener Innenstadt sowie entlang der Lindauer und der Isnyer Straße gekommen. Als Ursache erwies sich nach Angaben des Netzbetreibers Netze BW ein Defekt in einem 20 000-Volt-Erdkabel in der Nähe des Rupert-Neß-Gymnasiums. Der habe einen zweiten Fehler im Mittelspannungsnetz von Netze BW zur Folge gehabt, „unglücklicherweise genau in dem Leitungsabschnitt, der das Gymnasium von der zweiten Seite aus versorgt“, so das Unternehmen.

Der Bereitschaft ist es, laut Mitteilung einerseits gelungen, nach Schaltmaßnahmen in Abstimmung mit der Zentralen Leitstelle in Ravensburg einen Teil der betroffenen Haushalte und Betriebe bereits nach weniger als einer Viertelstunde wieder zu versorgen. Nach und nach seien bis 14.30 Uhr fast alle Anschlüsse wieder ans Netz gekommen. Bei der Untersuchung der beiden Fehlerstellen beim Gymnasium per Kabelmesswagen sei aber klar geworden, dass die Leitungsabschnitte zu reparieren sind. Am Abend stand noch nicht fest, inwiefern das kurzfristig zu bewerkstelligen wäre oder ob gegebenenfalls ein Notstromaggregat zu installieren sei.

Erdkabel normalerweise sicherer

Zum Hintergrund: Erdkabel sind laut Netze BW generell viel weniger störungsanfällig als die in ländlichen Regionen verbreiteten Freileitungen. Dennoch könne es zu Defekten kommen – beispielsweise durch Erdbewegungen, die die Kabel verschieben, möglicherweise auch schon bei der Verlegung nicht bemerkter kleinste Beschädigungen oder auch Vorschädigungen in Folge von Blitzschlag oder Tiefbauarbeiten.