In der Wangener Innenstadt ist am Mittwoch um 10.35 Uhr der Strom ausgefallen. Laut Netze BW war auch das Stadtgebiet entlang der Bahnlinie Richtung Norden betroffen. Das Gewerbegebiet an der B32 aber nicht. Die Ursache steht derzeit noch nicht fest. Weitere Informationen folgen.